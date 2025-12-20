استقرار ۱۵۰۰ نیرو در طرح راهداری زمستانی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حقلطفی صبح شنبه در رزمایش طرح ترافیکی زمستانه ۱۴۰۴ پلیس راه و دستگاه های مرتبط با اشاره به موقعیت استراتژیک استان قزوین اظهار کرد: این استان به دلیل حجم بالای ترددهای درون و برونشهری و قرار گرفتن در جمع ۱۱ استان برفگیر کشور، نیازمند آمادگی ویژه در فصل زمستان است.
وی با قدردانی از تلاشهای دستگاههای اجرایی، امدادی و انتظامی در ۹ ماهه نخست سال، تأکید کرد: حضور نیروهای امدادی در محورهای مواصلاتی، بهویژه در ایام بارش برف و باران، موجب ایجاد حس امنیت و آرامش برای مسافران و شهروندان میشود.
حقلطفی با بیان اینکه نیروها باید پیش از آغاز بارش در محلهای مأموریتی مستقر شوند، افزود: استقرار خودروها با چراغ گردان، لباس و علائم مشخص، بهویژه در شب و محورهای پرخطر، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث دارد.
معاون عمرانی استاندار قزوین همچنین بر جلوگیری جدی از تردد خودروهای فاقد زنجیرچرخ در گردنهها و جادههای کوهستانی تأکید کرد و گفت: عبور این خودروها میتواند موجب بروز گرههای ترافیکی و تصادفات زنجیرهای شود.
وی اطلاعرسانی مستمر در فضای مجازی، آموزش رانندگی زمستانی و آگاهیبخشی به مردم را از الزامات طرح زمستانی دانست و افزود: در طرح زمستانی امسال بیش از یکهزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی و نزدیک به ۵۰۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در استان قزوین مستقر خواهند بود.
