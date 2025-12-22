علی جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم سپاهان برای حضور در لیگ وزنه‌برداری بزرگسالان گفت: سپاهان امسال برای اولین بار وارد لیگ وزنه‌برداری بزرگسالان شده است و با تیمی نسبتاً قوی وارد رقابت‌ها شدیم. البته در روزهای آخر هیئت مدیره و مدیرعامل موافقت کردند که تیم سپاهان در لیگ وزنه‌برداری شرکت کند. در این مدت هم نفرات خوبی را جذب کردیم. برای نیم‌فصل هم علیرضا یوسفی را جذب کردیم. با توجه به مصدومیت علی داوودی که ممکن است در هفته دوم و پایانی در لیگ حضور نداشته باشد، علیرضا یوسفی را جایگزین او کردیم و به بدنه تیم اضافه شد.

وی افزود: تیم سپاهان در هفته اول صدرنشین لیگ شد، اما در هفته دوم برخی از ملی‌پوشان به دلیل شرکت در مسابقات جهانی و کشورهای اسلامی خسته هستند و شرایط هفته اول را ندارند. برخی از آن‌ها در مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی حضور داشتند و برخی دیگر هم مثل ایلیا صالحی پور حتی در جام فجر هم روی تخته رفت و قطعاً حضور در دو مسابقه یا سه مسابقه آن‌ها را دچار خستگی کرده است. ولی ما از تمامی ظرفیت‌هایمان استفاده خواهیم کرد و مطمئن هستم که تیم در هفته‌های آینده بهتر خواهد شد.

وی در خصوص شانس قهرمانی تیم سپاهان در لیگ امسال اظهار داشت: به نظرم از الان قابل پیش‌بینی نیست. تیم نفت نفرات خوبی دارد و در نیم فصل تیم را تقویت کرده است. ملی حفاری هم تیم خود را تقویت کرده و میرمصطفی جوادی را جذب کرده است. حسین سلطانی هم برای تیم ملی حفاری وزنه می‌زند و از دیگر نفرات خود استفاده می‌کند. من فکر می‌کنم تیم‌های نفت، ملی حفاری و سپاهان هر سه شانس یکسانی برای قهرمانی دارند.

جباری تأکید کرد: رقابت در این سه تیم بسیار نزدیک است. هر چند که در هفته اول تیم ما صدرنشین شد اما کار تمام شده نیست، چون فاصله امتیازها خیلی کم و قابل جبران است. تیم سپاهان با ترکیب کامل‌تر و با تمام قدرت در این هفته شرکت خواهد کرد و بهترین ترکیب را در هفته دوم روی تخته می‌فرستیم. در هفته سوم هم تیم را کامل‌تر به میدان خواهیم فرستاد تا به نتیجه قابل قبول برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال لیگ وزنه‌برداری نسبت به سال‌های قبل رقابتی شده است، عنوان کرد: سال‌های قبل هم رقابتی بود اما امسال شرایط حساس‌تر است. در لیگ وزنه‌برداری همیشه دو تا سه تیم برای رقابت می‌جنگیدند و شانس اول تا سومی را دارند. امسال تیم‌هایی مانند سپاهان، ملی حفاری و نفت تیم‌های قدرتمندی هستند که رقابت زیادی خواهند داشت. در سال‌های گذشته، معمولاً رقابت بین نفت و ملی حفاری و ذوب آهن بود، ولی امسال سپاهان هم به این جمع اضافه شده و رقابت به شدت نزدیک است.

جباری عنوان کرد: تا هفته‌های آخر هیچ تیمی نمی‌تواند خود را قهرمان بداند. شاید با یک اشتباه کوچک از یک تیم، دیگر تیم‌ها بتوانند فاصله را جبران کنند. رقابت بین این سه تیم است و ما با تمام قدرت وارد این مسابقات می‌شویم. تیم‌های دیگر مثل نفت و ملی حفاری هم رقیب‌های جدی هستند و رقابت تا هفته‌های آخر ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص زمان آغاز اردوهای تیم ملی وزنه‌برداری نیز گفت: اردوهای تیم ملی از اوایل دی ماه شروع خواهد شد و این اردوها تا بازی‌های آسیایی ناگویا ادامه خواهد داشت. فدراسیون برنامه دقیق را اعلام خواهد کرد و ما هم طبق برنامه‌های اعلامی، تیم‌مان را برای حضور در مسابقات آماده خواهیم کرد.