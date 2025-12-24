به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام اتحادیه جهانی کشتی رحمان عموزاد برترین کشتیگیر آزاد سال ۲۰۲۵ شد. رحمان عموزاد در سالهای اخیر در عرصه جهانی به موفقیتهای زیادی دست یافته است. ملیپوش کشتی آزاد ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم در مسابقات جهانی زاگرب امسال موفق به کسب مدال خوش رنگ طلا شد.
عموزاد که از نوجوانی بهعنوان یکی از استعدادهای درخشان کشتی ایران شناخته میشود، در سالهای اخیر در رقابتهای جهانی و المپیک نیز عملکرد بینظیری داشته است. او پیش از این در المپیک پاریس موفق به کسب مدال نقره شده بود.
اتحادیه جهانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: عموزاد تقریباً در یک فصل بینظیر بود، با تلاشهایش برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و سری مسابقات رنکینگ به اوج بازگشت و فصل را به عنوان کشتیگیر شماره یک جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم به پایان رساند.
نظر شما