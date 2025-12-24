به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر قرار است روز یکشنبه ۷ دی به مصاف یکدیگر بروند. مدیران باشگاه استقلال در ابتدا تمایل داشتند این دیدار را در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار کنند، اما با مخالفت مسئولان مواجه شدند. در ادامه، پیشنهاد برگزاری بازی در ورزشگاه ثامن به مسئولان استقلال ارائه شد که مدیر اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی هم در گفتگو با مهر از این موضوع استقبال کرد.

با این حال خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مسئولان باشگاه، ورزشگاه شهدای شهر قدس را به عنوان میزبان دیدار برابر گل گهر پیشنهاد دادند و سازمان لیگ هم با این درخواست موافقت کرد.