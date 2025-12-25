  1. بین الملل
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

بیانیه عربستان در خصوص حمله به مزدوران اماراتی

وزارت خارجه عربستان سعودی در خصوص تحرکات نظامی این کشور طی روزهای اخیر مبنی بر حمله به مواضع استقرار مزدوران متحد سابق خود در یمن بیانیه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحرکات نظامی در حضرموت و المهره بدون موافقت شورای رهبری ریاست جمهوری یا هماهنگی با ائتلاف انجام شده است.

این بیانیه می‌افزاید که تلاش‌ها برای بازگرداندن اوضاع در حضرموت و المهره به حالت سابق همچنان ادامه دارد.

وزارت خارجه عربستان تصریح کرد: ما امیدواریم که شورای انتقالی برای پایان دادن به تنش‌ها و خروج نیروهایش از این دو استان پیش قدم شود.

نیروهای شورای انتقالی وابسته به امارات متحده عربی، طی هفته‌های اخیر در سایه غافلگیری مزدوران وابسته به عربستان سعودی در یمن، حملاتی را به این مواضع انجام داده و بخش‌های راهبردی از دو استان حضرموت و المهره را تحت کنترل خود گرفتند. نیروهای سعودی به تازگی تحرکات نظامی خود را برای بازپس گیری این مناطق آغٰاز کرده اند.

