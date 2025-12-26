ورود سامانه بارشی به کشور؛ بارش برف و کولاک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، بر اساس نقشه‌های هم‌دیدی و آینده‌نگری امروز جمعه، پنجم دی‌ماه در گیلان و غرب مازندران بارش باران و در برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، غرب و شمال کردستان و نیز برخی نقاط فارس و بوشهر بارش پراکنده و خفیف مشاهده می‌شود.

فردا، شنبه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات کرمان افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و برف و وزش باد رخ می‌دهد.

روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور و تشدید و گسترش منطقه بارش‌ها در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، برخی مناطق جنوب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی و برخی نقاط واقع در شرق و مرکز کشور و روز دوشنبه علاوه بر مناطق ذکر شده در بیشتر مناطق نیمه جنوبی، شرق، شمال شرق بارش باران و برف وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

روزهای یکشنبه و دوشنبه در شمال غرب و غرب کشور بارش برف و کولاک البته برف پدیده غالب خواهد بود و روز سه‌شنبه نیمه شمالی کشور به ویژه سواحل خزر نیز به مناطق بارش اضافه می‌شود.

روز سه‌شنبه در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.

لازم به ذکر است روز یکشنبه در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال غرب کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال غرب فارس و شمال بوشهر و روز دوشنبه در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، غرب کرمانشاه، بارش مقدار بیشتری خواهد داشت.

در مناطق جنوبی کشور، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و بارش تگرگ خواهد بود. همچنین از یکشنبه تا سه شنبه در شمال غرب و غرب دمای هوا حدود ۵ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد.

امروز و فردا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی شامل کرج، تهران، اراک، قم و اصفهان، تجمع آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود و پس از آن به تدریج کیفیت هوا در این مناطق بهبود می‌یابد.

روزهای یکشنبه و دوشنبه در بخش‌هایی از مرکز، شرق، جنوب شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید، در برخی مناطق مستعد که هنوز بارش رخ نداده، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از جمعه تا دوشنبه دریای خزر مواج است و روزهای یکشنبه و دوشنبه نیمه غربی خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

هوای تهران طی ۵ روز آینده، کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد ملایم و بعدازظهرها افزایش ابر در بعضی ساعات، بارش باران و وزش باد و دمای هوا بین ۰ تا ۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.