۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

مصلای وحدت گرگان، کانون تجمع مردمی حماسه ۹ دی

گرگان-همزمان با یوم‌الله نهم دی‌ماه، گرگان بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم در تجمع بزرگ روز بصیرت خواهد بود؛ تجمعی که با شعار «تجلی انسجام ملی» در مصلای وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز حماسه یوم‌الله نهم دی‌ماه، مردم گرگان با برگزاری تجمعی گسترده در مصلی وحدت، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید خواهند کرد.

این تجمع مردمی روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی وحدت گرگان برگزار می‌شود و «تجلی انسجام ملی» به عنوان شعار محوری آن انتخاب شده است؛ شعاری که بر وحدت، همدلی و هوشیاری ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی تأکید دارد.

سردار مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و در سخنان خود به تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی حماسه ۹ دی و نقش بی‌بدیل بصیرت عمومی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد پرداخت.

تجمع ۹ دی در گرگان، جلوه‌ای از حضور آگاهانه و مسئولانه مردمی است که با حضور در صحنه، ضمن گرامیداشت یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی، بار دیگر وحدت ملی و میثاق خود با ولایت را به نمایش می‌گذارند.

