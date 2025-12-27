مصلای وحدت گرگان، کانون تجمع مردمی حماسه ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز حماسه یوم‌الله نهم دی‌ماه، مردم گرگان با برگزاری تجمعی گسترده در مصلی وحدت، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید خواهند کرد.

این تجمع مردمی روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی وحدت گرگان برگزار می‌شود و «تجلی انسجام ملی» به عنوان شعار محوری آن انتخاب شده است؛ شعاری که بر وحدت، همدلی و هوشیاری ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی تأکید دارد.

سردار مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و در سخنان خود به تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی حماسه ۹ دی و نقش بی‌بدیل بصیرت عمومی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد پرداخت.

تجمع ۹ دی در گرگان، جلوه‌ای از حضور آگاهانه و مسئولانه مردمی است که با حضور در صحنه، ضمن گرامیداشت یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی، بار دیگر وحدت ملی و میثاق خود با ولایت را به نمایش می‌گذارند.