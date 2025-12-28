به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سایبری «حنظله» طی پیامی در شبکه ایکس، خطاب به بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی نوشت: هر لایه از امنیت شما و هر رازی که «تزاحی براورمن» رئیس دفترتان به آن دسترسی داشته در اختیار ماست.
این گروه سایبری اعلام کرد: آیفون ۱۶ پرو مکسِ براورمن هک شده است. نه فقط حالا؛ «حنظله» سالهاست که نفوذ کرده و گوش میدهد. خزانهای که به آن تکیه داشتید، حالا در اختیار ماست.
حنظله تاکید کرد: ما همهچیز را داریم: گفتوگوهای رمزگذاریشده، معاملات پنهان، ولنگاریهای اخلاقی و مالیِ شرمآور، سوءاستفاده از قدرت، باجگیری و پرداختها.
این گروه سایبری خطاب به نتانیاهو تاکید کرد: هر رشته از زندگی دوگانه براورمن، هر رازی که رژیم شما را به قلب فساد گره میزند، در آستانه آشکار شدن است.
حنظله نوشت: «بیبیگیت» تازه آغاز شده است. دروازهبان رازهای شما سقوط کرده و عصر رازداری به پایان رسیده است.
این گروه سایبری افزود: خطاب به آنهایی که ساعتها بر فراز قارهها پرواز میکنند و میپندارند فقط آسمان و اختلاف مناطق زمانی میتواند امنترین گفتوگوهایشان را محفوظ بدارد؛ حتی آنهایی که با عبور از اقیانوسها در پی دیدارهای پرسروصدای خاص هستند مطمئن باشند «حنظله» همیشه میشنود. هیچ ارتفاعی، هیچ جت خصوصی، هیچ نجوایی در مسیر دیدار با دوستان قدیمی در خارج، از دسترس ما بیرون نیست. آنچه بالای ابرها گفته میشود، از پیش بخشی از آرشیو ماست.
حنظله نوشت: ما همیشه درون بودیم. ما سایهایم در ذهن شما. این ما هستیم که انتخاب میکنیم شما باید از چه بترسید.
