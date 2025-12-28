  1. استانها
  2. خوزستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

مصلای نماز جمعه اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره) تبدیل شد

مصلای نماز جمعه اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره) تبدیل شد

اهواز – با قرائت صیغه مسجد توسط نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره) تبدیل شد و در ایام اعتکاف میزبان معتکفان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این اقدام در ایام ماه مبارک رجب و در آستانه برگزاری مراسم اعتکاف انجام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن اشاره به فضائل ماه رجب و ایام اعتکاف، بر بهره‌مندی کامل از فیوضات این ماه پر برکت تأکید کرد.

وی همچنین با تسلیت ارتحال آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، از مجاهدت‌ها و خدمات علمی این فقیه جلیل‌القدر تجلیل کرد.

با تبدیل شدن مصلای نماز جمعه اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره)، این مکان از این پس به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی معنوی شهر اهواز شناخته خواهد شد و در ایام اعتکاف پذیرای معتکفان خواهد بود.

کد خبر 6705195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها