مصلای نماز جمعه اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره) تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اقدام در ایام ماه مبارک رجب و در آستانه برگزاری مراسم اعتکاف انجام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن اشاره به فضائل ماه رجب و ایام اعتکاف، بر بهره‌مندی کامل از فیوضات این ماه پر برکت تأکید کرد.

وی همچنین با تسلیت ارتحال آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، از مجاهدت‌ها و خدمات علمی این فقیه جلیل‌القدر تجلیل کرد.

با تبدیل شدن مصلای نماز جمعه اهواز به مسجد جامع امام خمینی (ره)، این مکان از این پس به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی معنوی شهر اهواز شناخته خواهد شد و در ایام اعتکاف پذیرای معتکفان خواهد بود.