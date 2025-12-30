وزش باد شدید، بارش برف و کاهش محسوس دما در گلستان

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی گلستان، امروز با ورود یک سامانه سرد و بارشی، شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار و رعدوبرق در سطح استان هستیم. در ارتفاعات نیز بارش برف انتظار میرود که میتواند شرایط جوی را برای تردد و فعالیتهای روزانه دشوار کند.
وی افزود: فعالیت این سامانه تا صبح فردا ادامه دارد و از صبح فردا تا روز جمعه با عبور آن، جو آرامتر و افزایش نسبی دما در استان پیشبینی میشود.
اصحابی همچنین هشدار داد و اظهار کرد: سامانه بارشی جدیدی از جمعه شب تا صبح شنبه وارد استان خواهد شد و شهروندان باید برای مواجهه با شرایط جوی ناپایدار آماده باشند.
کارشناس هواشناسی گلستان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی در تردد و آمادهسازی وسایل گرمایشی، افزود: توجه به هشدارهای هواشناسی و برنامهریزی مناسب، میتواند خطرات ناشی از وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات را کاهش دهد.
