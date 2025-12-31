اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای محور سمنان - فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان از موافقت معاون اول رئیس جمهور با اختصاص بودجه به پروژه محور سمنان فیروزکوه خبر داد.
وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از ناحیه مولدسازی دو قطعه زمین در سمنان به پروژه ذکور اختصاص پیدا میکند افزود: معاون اول رئیس جمهور در نامهای این پیشنهاد استانداری سمنان را پذیرفت.
معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه مولدسازی دو قطعه زمین هر کدام به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان برای اختصاص به پروژه سمنان فیروزکوه صورت میگیرد گفت: این اعتبارات میتواند به تکمیل پروژه مذکور کمک شایانی کند.
ایلیات با بیان اینکه پروژه سمنان به فیروزکوه یکی از پروژههای مهم و زیرساختی استان سمنان به شمار میآید گفت: تکمیل این طرح به خصوص دروازه حمل و نقل میتواند زمینه ساز پیشرفتهای خوبی در منطقه باشد
