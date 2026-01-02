  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۸

برگزاری اعتکاف نوجوانی با پیوست «زندگی با آیه‌ها» در چهارمحال‌وبختیاری

شهرکرد - رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: مراسم معنوی اعتکاف نوجوانان با حفظ و تدبر در آیات منتخب «زندگی با آیه‌ها» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله سوم نهضت «زندگی با آیه‌ها» ذیل عنوان فصل بندگی در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان در چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور اجرایی می‌شود، اظهار کرد: در این مرحله ۳۰ آیه منتخب در شش موضوع معنویت، استقامت، اتحاد مقدس، تسلیم‌ناپذیری، پیروزی و قرآن انتخاب و تعریف شده و تلاوت، حفظ و فهم این آیات در بین مخاطبان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برای مراسم معنوی اعتکاف و ایام البیض آیات منتخب زندگی با آیه‌ها پیش‌بینی شده است، ادامه داد: در این راستا دفترچه‌ای با عنوان «حالت پرواز» تهیه شده و تعدادی از آنها در اختیار مبلغان و سفیران آیه‌ها خاصه در اعتکاف‌های نوجوانی و دانش‌آموزی قرار گرفته تا در مراسم اعتکاف به این آیات پرداخته شود.

منصوری بیان کرد: معتکفین آیات مرتبط با اعتکاف را در طول این سه روز به‌طور مداوم تلاوت و حفظ می‌کنند و با راهبری روحانی و مبلغ مراسم به تدبر درباره آیات می‌پردازند تا مسیر عمل به آموزه‌های قرآنی این آیات برایشان فراهم شود.

وی تصریح کرد: نسخه الکترونیکی دفترچه حالت پرواز و محتواهای متنوع چندرسانه‌ای متناسب با آیات منتخب در سایت زندگی با آیه‌ها و نیز کانال‌های استانی و کشوری زندگی با آیه‌ها در پیام‌رسان ایتا به ترتیب به نشانی https://eitaa.com/Ayehayzendgi_chb و https://eitaa.com/zendegibaayeha موجود است.

اجرای اعتکاف نوجوانی با پیوست «زندگی با آیه‌ها» در چهارمحال و بختیاری

منصوری یادآور شد: نوجوانان معتکف همچنین می‌توانند با مراجعه به نشانی https://etekaf.zendegibaayeha.ir/ اپلیکیشن حالت پرواز را دانلود و از مطالب و محتواهای آن استفاده و نیز در مسابقات روزانه شرکت کنند و جایزه بگیرند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بعد از پایان مراسم معنوی اعتکاف نیز از این نوجوانان معتکف برای شرکت در گام‌های بعدی زندگی با آیه‌ها در مبعث ماه‌های شعبان و رمضان دعوت می‌شوند و تعامل مستمر با آنان قطع نخواهد شد.

منصوری با تصریح اینکه مرحله سوم نهضت زندگی با آیه‌ها بر حفظ آیات معطوف شده است، افزود: افزایش کنش‌گران قرآنی یعنی کسانی که موفق به حفظ این آیات منتخب می‌شوند در این مرحله موضوعیت دارد.؛ ضمن اینکه برپایی محافل قرآنی نیز مورد توجه است.

