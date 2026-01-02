حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله سوم نهضت «زندگی با آیهها» ذیل عنوان فصل بندگی در ماههای رجب، شعبان و رمضان در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور اجرایی میشود، اظهار کرد: در این مرحله ۳۰ آیه منتخب در شش موضوع معنویت، استقامت، اتحاد مقدس، تسلیمناپذیری، پیروزی و قرآن انتخاب و تعریف شده و تلاوت، حفظ و فهم این آیات در بین مخاطبان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برای مراسم معنوی اعتکاف و ایام البیض آیات منتخب زندگی با آیهها پیشبینی شده است، ادامه داد: در این راستا دفترچهای با عنوان «حالت پرواز» تهیه شده و تعدادی از آنها در اختیار مبلغان و سفیران آیهها خاصه در اعتکافهای نوجوانی و دانشآموزی قرار گرفته تا در مراسم اعتکاف به این آیات پرداخته شود.
منصوری بیان کرد: معتکفین آیات مرتبط با اعتکاف را در طول این سه روز بهطور مداوم تلاوت و حفظ میکنند و با راهبری روحانی و مبلغ مراسم به تدبر درباره آیات میپردازند تا مسیر عمل به آموزههای قرآنی این آیات برایشان فراهم شود.
وی تصریح کرد: نسخه الکترونیکی دفترچه حالت پرواز و محتواهای متنوع چندرسانهای متناسب با آیات منتخب در سایت زندگی با آیهها و نیز کانالهای استانی و کشوری زندگی با آیهها در پیامرسان ایتا به ترتیب به نشانی https://eitaa.com/Ayehayzendgi_chb و https://eitaa.com/zendegibaayeha موجود است.
منصوری یادآور شد: نوجوانان معتکف همچنین میتوانند با مراجعه به نشانی https://etekaf.zendegibaayeha.ir/ اپلیکیشن حالت پرواز را دانلود و از مطالب و محتواهای آن استفاده و نیز در مسابقات روزانه شرکت کنند و جایزه بگیرند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بعد از پایان مراسم معنوی اعتکاف نیز از این نوجوانان معتکف برای شرکت در گامهای بعدی زندگی با آیهها در مبعث ماههای شعبان و رمضان دعوت میشوند و تعامل مستمر با آنان قطع نخواهد شد.
منصوری با تصریح اینکه مرحله سوم نهضت زندگی با آیهها بر حفظ آیات معطوف شده است، افزود: افزایش کنشگران قرآنی یعنی کسانی که موفق به حفظ این آیات منتخب میشوند در این مرحله موضوعیت دارد.؛ ضمن اینکه برپایی محافل قرآنی نیز مورد توجه است.
