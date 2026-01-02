ولدان: اعتکاف، فرصتی برای تحول معنوی در مسیر بندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به جایگاه ویژه روز جمعه و اهمیت برپایی نماز جمعه، گفت: روز جمعه از ایام خاص و پربرکت است و حسنات در این روز مضاعف می‌شود. این روز که سید الایام نامیده می‌شود، متعلق به امام زمان (علیه‌السلام) است و نماز جمعه نیز نماز امام زمان به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: نماز جمعه به عنوان یک عبادت مهم، نه تنها فرصتی برای ارتباط با خداوند است بلکه به عنوان یک مظهر بندگی و نشان‌دهنده پیوند انسان با معبود خود نیز محسوب می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر این نکته که نماز جمعه فرصتی است برای تطهیر گناهان و تقویت روحیه معنوی، افزود: نماز جمعه به عنوان نمازی شناخته شده است که گناهان را می‌زداید و انسان را به سوی پاکی و تقوا رهنمون می‌سازد.

حجت الاسلام ولدان همچنین از نماز جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین عبادات جامعه اسلامی یاد کرد و گفت: این نماز، همزمان با جمع شدن مؤمنین در یک مکان، نمایشگر وحدت مسلمانان و پیوند همگان با امام جمعه است که در نهایت به ولایت امام معصوم و ولی فقیه منتهی می‌شود.

نکوداشت میلاد امام علی (ع) و پیروی از راه ایشان

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه سخنان خود، با اشاره به نزدیک بودن میلاد امام علی (ع) گفت: خداوند منان را شاکریم که توفیق پیروی از راه امام علی (ع) را به ما داده است.

وی امام علی (ع) را مصداق اتم آیه تطهیر دانست و ادامه داد: حضرت علی (ع) همواره برای شیعیان الگویی از تقوا، شجاعت، و عدالت بوده است و امیدواریم همه ما در مسیر پیروی از ایشان ثابت‌قدم و از یاوران واقعی حضرت علی (ع) باشیم.

اعتکاف؛ فرصتی برای تحول معنوی و تقویت ارتباط با خداوند

حجت الاسلام ولدان سپس به اهمیت اعتکاف در ایام رجب اشاره کرد و گفت: در آستانه ایام البیض و روزهای نورانی اعتکاف قرار داریم که در ماه رجب برپا می‌شود و این یک فرصت ویژه برای ارتباط با خداوند و تقویت روحیه معنوی افراد به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: اعتکاف، به ویژه در ایام رجب، فرصتی برای توقف در مسیر زندگی و تصمیم‌گیری برای رشد معنوی و تحول در مسیر بندگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در بیش از ۷۰ کشور جهان، این امر را نشان‌دهنده رشد انقلابی و معنوی در جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: اعتکاف نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به عنوان یک فرهنگ معنوی در حال گسترش است و این مسئله نشان‌دهنده پیشرفت‌های معنوی در سراسر جهان است.

وی در ادامه به برگزاری اعتکاف در بیش از هزار مسجد در استان فارس اشاره کرد و افزود: در استان فارس، ظرفیت برخی مساجد برای پذیرش معتکفین به قدری پر شده است که برای حضور جوانان در مراسم اعتکاف، قرعه‌کشی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: بیش از ۳۱۵ مسجد در استان فارس تنها میزبان اعتکاف دانش‌آموزی هستند و این نشان‌دهنده رشد معنوی و دینی نسل جدید است.

اعتکاف؛ برنامه‌ای برای تقویت ارزش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر نقش اعتکاف در تقویت پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: اعتکاف نه تنها موجب تقویت ارتباط معنوی فرد با خداوند می‌شود، بلکه به تقویت ارزش‌های اخلاقی در جامعه و پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی نیز کمک می‌کند.

وی ادامه داد: جوانان و نوجوانان شرکت‌کننده در اعتکاف‌ها آینده‌سازان این کشور هستند و این برنامه به آن‌ها کمک می‌کند تا در مسیر صحیح زندگی قرار گیرند.

حجت‌الاسلام ولدان با بیان اینکه اعتکاف تنها به سه روز محدود نمی‌شود، افزود: این سه روز یک شروع است برای ادامه مسیر معنوی در جامعه و تثبیت روحیه اعتکافی در طول سال.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع برای ادامه این حرکت معنوی، گفت: بیش از ۱۶۰ هزار نفر در استان فارس در مراسم اعتکاف شرکت می‌کنند و ۱۰ هزار خادم در مساجد استان مسئولیت خدمت‌رسانی به معتکفین را بر عهده دارند.

یاد سردار شهید سلیمانی و علامه مصباح یزدی در دل مردم زنده است

حجت‌الاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنرانی خود به سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و علامه مصباح یزدی اشاره کرد و گفت: این دو شخصیت برجسته انقلاب اسلامی با تلاش‌های بی‌وقفه خود در عرصه‌های مختلف انقلاب، همواره در راستای تقویت آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش‌های آن تلاش کردند.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی در عرصه مبارزه با دشمنان انقلاب و حمایت از ملت‌های مظلوم و علامه مصباح یزدی در حوزه علم و بصیرت‌افزایی نقش بی‌بدیلی ایفا کردند و امروز نام این دو عزیز همچنان در دل‌های مردم زنده است.

ارادت مردم فارس و شیراز به حضرت شاهچراغ (ع)

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان سخنرانی خود به سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز اشاره کرد و گفت: حضرت شاهچراغ (ع) امامزاده‌ای است که در تاریخ شیراز جایگاهی ویژه دارد و مردم این دیار ارادت خاصی به آن حضرت دارند.

وی افزود: شاهچراغ (ع) همیشه در تاریخ شیراز و استان فارس نورافشانی کرده است و باید همگان با حضور در این مراسم، ارادت خود را به این امامزاده جلیل‌القدر ابراز کنند.

حجت‌الاسلام ولدان در پایان از مردم خواست تا با حضور در مراسم اعتکاف و دیگر برنامه‌های مذهبی، ارادت خود را به اهل بیت (ع) و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دهند و در مسیر تقویت معنویت، اخلاق و مسئولیت‌های اجتماعی قدم بردارند.