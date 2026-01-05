مدودف درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا: مسئله فقط نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد که ربودن رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا هیچ ارتباطی به موضوع قاچاق مواد مخدر ندارد بلکه مسئله فقط به نفت مربوط می‌شود و مسئولان آمریکایی علناً به این موضوع اعتراف کرده‌اند.

وی در واکنش به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا اداره ونزوئلا را به عهده می‌گیرد افزود که آمریکا نمی‌تواند از دور ونزوئلا را اداره کند.

مدودف اضافه کرد، ممکن است آمریکا قصد داشته باشد این عملیات خود را در قبال نظام کی‌یف تکرار کند.

وی افزود، اقدامات آمریکا در قبال ونزوئلا غیر قانونی بوده است اما در عین حال در راستای سیاست‌های همیشگی واشنگتن مبنی بر تسلط بر منابع دیگر کشورها انجام می‌شود. این مسأله در خصوص منابع معدنی کمیاب اوکراین نیز نمود پیدا می‌کند.