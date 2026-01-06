صفایی: سایپا را در لیگ والیبال حفظ کنیم قهرمانیم/ بودجه کمی داریم

رضا صفایی سرمربی تیم والیبال سایپا، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط این تیم و کیفیت لیگ برتر والیبال گفت: ما آخرین تیمی بودیم که با وجود محدودیتهایی که در جذب بازیکن داشتیم شروع به یارگیری کردیم. خوشبختانه لیگ هم یک ماه به تأخیر افتاد و مدت زمان خوبی برای ما بود تا بتوانیم با بازیکنان هماهنگ شویم و کارهای پشتیبانی را انجام دهیم.
وی گفت: خدا را شکر روز به روز وضعیت تیم بهتر میشود و امروز توانستیم ۲۰ درصد از قرارداد بازیکنان را واریز کنیم. در حال حاضر، بازیکنان با انگیزه و در شرایط خوبی تمرین میکنند و امیدواریم که در هفتههای اخیر بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم و به اهداف خود برسیم. سیاست باشگاه سایپا این بوده که با توجه به اینکه تیم ما دیر بسته شد، تنها بتوانیم تیم را در لیگ حفظ کنیم و این خود نوعی قهرمانی برای تیم سایپا با این بودجه کم محسوب میشود. اکنون چند بازیکن از لیگ دستهاول و زیرگروه جذب کردهایم که با مبالغ بسیار کم، در لیگ عملکرد خوبی داشتند. این برای ما بسیار خوشحالکننده است که توانستیم دو یا سه بازیکن را از لیگهای پایینتر به جامعه والیبال معرفی کنیم.
سرمربی تیم والیبال سایپا در مورد کیفیت لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: با توجه به حضور تعداد زیادی لژیونرها در والیبال ایران شرایط لیگ نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده است و به لحاظ فنی مثل گذشته نیست. بهطور کلی، آن کیفیت که در چند سال پیش در لیگ داشتیم را دیگر نمیبینیم، چون به سمت جوانگرایی حرکت کردیم و به همین خاطر کیفیت لیگ نسبت به گذشته کمی پایینتر آمده است.
وی در خصوص فشردگی مسابقات لیگ گفت: چند سالی است که لیگ به صورت فشرده برگزار میشود و اکثر مسابقات در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار میشود. به نظرم سازمان لیگ باید با توجه به وسعت کشور، برنامهریزی دقیقتری انجام دهد. بهعنوان مثال، تیمهای مس رفسنجان و سیرجان میتوانند بهطور همزمان بازی کنند یا حتی بازیهای تیمهای مختلف در استانها به گونهای برنامهریزی شود که هزینهها و مسافتها کاهش پیدا کند. اگر برنامهریزی بهتری انجام شود، احتمالاً فشار کمتری به تیمها وارد میشود.
صفایی در مورد بازی این هفته مقابل تیم استقلال گنبد گفت: این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که هر دو تیم در جدول ردهبندی در شرایط مشابهی قرار داریم. ما در حال آنالیز دقیق تیم استقلال هستیم و امیدواریم که در این دیدار به هدف خودمان برسیم. این بازی را بهعنوان یک مسابقه ۶ امتیازی میبینیم و امیدواریم که هر تیمی که عملکرد بهتری داشته باشد، شایسته پیروزی شود.
وی در پایان در مورد وضعیت مالی باشگاه سایپا اظهار داشت: روز گذشته ۲۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرداخت شده است. همچنین یک شرکت خصوصی از تیم والیبال سایپا حمایت میکند و بخشی از هزینههای تیم والیبال سایپا را پوشش میدهد. این اسپانسر زحمت زیادی کشیده و بخش قابل توجهی از هزینههای تیم را تأمین کرده است. بهعنوان مثال، پاداشهای نفری ۵ میلیون برای بازی مس رفسنجان و ۱۰ میلیون برای پیروزی برابر تیم طبیعت توسط اسپانسر پرداخت شد. ما از اسپانسر خود و هیئت مدیره باشگاه برای حمایتهایشان تشکر میکنیم.
