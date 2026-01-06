ادعای ترامپ: نظامیان کوبایی در حمله به ونزوئلا کشته شدند!؛ من پادشاهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ام اس ان بی سی» ادعا کرد: من در سال جاری (میلادی) در انتخابات میان دورهای به یک پیروزی «حماسی» دست خواهم یافت.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه مدعی شد: تفاوت ونزوئلا و عراق این است که بوش نفت را حفظ نکرد، در حالی که ما این کار را خواهیم کرد. بسیاری از نظامیان کوبایی در جریان حمله (تجاوز) ما (به ونزوئلا) کشته شدند. عملیات در ونزوئلا ثابت کرد که آمریکا از قدرت نظامی بسیار بالایی در میدان نبرد برخوردار است.
دونالد ترامپ با تکرار عادت خودشیفتگی خود، مدعی شد: به دلیل وضع تعرفههای گمرکی بسیار ثروتمند شدیم! من پادشاهم! من تاکنون بیش از هر فرد دیگری در تاریخ، هواپیمای بوئینگ فروختهام! احتمالاً بیش از هزار هواپیما!
وی سپس درباره تجاوز کشورش برای بازداشت مادورو رئیس جمهور قانونی و منتخب ونزوئلا نیز ادعا کرد: آنها میدانستند که ما میآئیم. برق تقریباً کل کشور قطع شد. آن موقع بود که فهمیدند مشکلی وجود دارد. تنها کسانی که نوری داشتند، کسانی بودند که شمع داشتند. به آن فکر کنید، احدی (از متجاوزان آمریکائی) کشته نشد، و از طرف دیگر (مردم ونزوئلا)، افراد زیادی کشته شدند. متأسفانه، این را میگویم. آنها میدانستند که ما داریم میآییم. آنها محافظت میشدند، اما افراد ما اینطور نبودند. افراد ما از بالگرد بیرون میپریدند.خ یلی پیچیده بود، ۱۵۲ هواپیما، خیلیها از نیروی زمینی حرف میزدند، نیروی زمینی زیادی آنجا داشتیم.
ترامپ با اذعان به اتش خون ریزی و قدرت طلبی خود، گفت: ما به اندازه کافی سریع سلاح تولید نمیکنیم. ما آنها را خیلی سریعتر هم تولید خواهیم کرد. ما با شرکتها بسیار سختگیر خواهیم بود. ایالات متحده بار دیگر ثابت کرد که ما مرگبارترین ارتش روی سیاره زمین را داریم! احدی نمیتواند ما را شکست دهد، حتی نزدیک به آن هم نیست!
رئیس جمهور آمریکا که دائماً در تلاش برای توجیه تجاوز خود به کاراکاس است، مدعی شد: او (نیکلاس مادورو) آدم خشنی است! او میلیونها نفر را کشته، آنها یک اتاق شکنجه در وسط کاراکاس دارند که دارند آن را میبندند!
