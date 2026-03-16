موضع ضدآمریکایی ایتالیا درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، وزیر خارجه ایتالیا هم امروز دوشنبه اعلام کرد که در خصوص تلاش ها برای همکاری با آمریکا در تنگه هرمز اقدام نخواهد کرد.

بر این اساس، وزیر خارجه ایتالیا گفت که رم هیچ ماموریت دریایی قابل گسترش به تنگه هرمز را مورد بررسی قرار نمی دهد.

رم اعلام کرد: دیپلماسی راهکاری درست در تعامل با تنگه هرمز است.

از سوی دیگر، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که کشورش با اقدام نظامی غرب در تنگه هرمز مخالف بوده و راه تضمین امنیت این آبراه مهم را مذاکره با تهران می داند.

وی اضافه کرد که آلمان طرف درگیری با ایران نخواهد شد.

وزیر خارجه آلمان به شکست عملیات اتحادیه اروپا علیه یمن در دریای سرخ نیز اشاره کرد و گفت که این اقدامات به تنگه هرمز گسترش پیدا نخواهد کرد.

این در حالیست که ژاپن و استرالیا نیز موضع مشابهی را در پیش گرفته و اعلام کرده اند که با آمریکا در خصوص اقدام نظامی در تنگه هرمز همکاری نخواهند کرد.