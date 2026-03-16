رهبر شهید حوزه را یک ظرفیت بی بدیل برای جامعه اسلامی می دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مروی در دیدار فضلا و روحانیون مشهد که در بیستوپنجمین روز ماه مبارک رمضان در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن یادآوری شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی (ره)، با اشاره به نگاه عمیق رهبر معظم انقلاب (ره) به حوزههای علمیه، اظهار کرد: ایشان حوزه علمیه و روحانیت را ظرفیتی بیبدیل برای جامعه اسلامی میدانستند و با وجود مسئولیتهای گسترده کشور، همواره مسائل حوزه را با دقت و حساسیت دنبال میکردند.
تولیت آستان قدس رضوی بیان تعبیر رهبر شهید آسان است، اما هضم این حادثه و کنار آمدن با فقدان ایشان هنوز هم برای بسیاری دشوار است.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد مرحوم حجتالاسلام نقیبی و مرحوم حجتالاسلام حافظی گفت: مرحوم حجتالاسلاموالمسلمین نقیبی در حوزه مدرسهداری، تدریس و تربیت طلاب خدمات ارزشمندی داشتند و مرحوم آقای حافظی نیز از مبلغان فعال و اثرگذار بودند.
مروی افزود: شاید نام حجتالاسلام حافظی برای برخی چندان شناختهشده نباشد، اما پیامی که رهبر معظم انقلاب (ره) برای درگذشت ایشان صادر کردند که از آخرین پیامهای ایشان بود، نشاندهنده تأثر عمیق ایشان از فقدان این عالم بزرگوار بود.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اهتمام رهبر معظم انقلاب (ره) نسبت به حوزههای علمیه، اظهار کرد: در برنامه سفرهای استانی ایشان، دیدار با حوزههای علمیه همواره از برنامههای اصلی بود و این مسئله نشاندهنده توجه جدی ایشان به جایگاه حوزه و روحانیت است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب چهار سفر رسمی به شهر قم داشتند، سفر نخست در اوایل دهه هفتاد، سفر دوم در سال ۱۳۷۴، سفر سوم در سال ۱۳۷۹ و سفر چهارم در سال ۱۳۸۹ که حدود ۱۰ روز به طول انجامید.
مروی ادامه داد: در این سفرها اگرچه دیدارهای مختلفی انجام میشد، اما محور و مرکز ثقل برنامهها حوزه علمیه بود و سایر برنامهها در حاشیه آن قرار داشت.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به برخی محورهای مطرحشده در این سفرها گفت: در سفر نخست، بحث ساختار حوزه علمیه مطرح شد و موضوعاتی همچون شورای عالی و مدیریت حوزه در همان مقطع مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: در سفر سال ۱۳۷۴ نیز بیشتر بر مباحث محتوایی حوزه و نیازهای علمی و فکری زمان تأکید شد. در آن جلسه که در مدرسه فیضیه برگزار شد، رهبر معظم انقلاب (ره) حدود یک ساعت و پنجاه دقیقه درباره علم و کلام سخن گفتند.
مروی ادامه داد: فردای آن جلسه، مرحوم آیتالله ابراهیم امینی در گفتوگویی اشاره کردند که سخنان رهبر انقلاب (ره) تکلیف ۱۰ ساله حوزه را روشن کرده است و اگر همان مطالب بهدرستی دنبال شود، حوزه برای سالها مسیر روشنی پیش رو خواهد داشت.
تولیت آستانقدس رضوی با اشاره به سفر سال ۱۳۷۹ رهبر معظم انقلاب به قم اظهار کرد: در آن سفر، محور اصلی بحث تبلیغ بود و یکی از نتایج مهم آن، شکلگیری طرح هجرت بود که محصول همان سفر محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی رهبر معظم انقلاب (ره) اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهای برجسته ایشان تعبد و دقت در رعایت موازین شرعی بود.
مروی افزود: رهبر معظم انقلاب (ره) نسبت به مسائل شرعی حساسیت و مراقبت ویژهای داشتند و در بسیاری از امور حتی به ظریفترین نکات شرعی نیز توجه میکردند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به روحیه صمیمی رهبر معظم انقلاب (ره) گفت: ایشان روحیهای بسیار صمیمی و اجتماعی داشتند و ارتباط با روحانیون و اهل علم برایشان اهمیت زیادی داشت.
وی افزود: در مقاطع مختلف، جلساتی با حضور جمعی از روحانیون برگزار میشد که گاه پنج، ۱۰ یا تعداد بیشتری از فضلا حضور داشتند و این نشستها فضایی صمیمی و گفتوگومحور داشت.
مروی در ادامه با اشاره به توجه خاص رهبر معظم انقلاب (ره) به حوزه علمیه خراسان گفت: ایشان این حوزه را بهخوبی میشناختند و به ظرفیتها و استعدادهای آن آگاه بودند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: پس از درگذشت مرحوم آیتالله طبسی، رهبر معظم انقلاب (ره) برای ساماندهی بهتر حوزه خراسان شورای حوزه را تعیین کردند و با مشخص شدن مدیریت حوزه، ساختارهای لازم شکل گرفت
وی تأکید کرد: این اقدامات نشاندهنده نگاه دقیق و توجه ویژه ایشان به حوزه علمیه خراسان و ظرفیتهای علمی و تبلیغی آن است.
