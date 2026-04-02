اظهارات متناقض ترامپ؛ از ادعای پیروزی تا ناتوانی در کنترل قیمت سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوی آمریکا در نخستین سخنرانی اش پس از تجاوز این کشور به همراه رژیم صهیونیستی علیه ایران ادعا کرد که افزایش اخیر قیمت بنزین در کشورش موقتی است.

وی بدون اشاره به شکستش در تسلیم ایران برای قبول زیاده خواهی هایش با متهم کردن تهران مدعی شد که ایران به‌طور کامل مسئول افزایش قیمت سوخت است.

ترامپ برای توجیه شکست خود برای عدم همراهی متحدان و شرکای سنتی اش در موضوع تنگه هرمز، مدعی شد: آمریکا هیچ نفتی از این مسیر وارد نمی‌کند و در آینده نیز نیازی به آن نخواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر این که «کشورهایی که از طریق تنگه هرمز نفت وارد می‌کنند باید خود مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده بگیرند» مدعی شد که آمریکا به شرکای خود کمک خواهد کرد، اما ابتکار عمل را آنها باید انجام دهند.

درحالی که تحلیلگران بر این باورند که آمریکا در اهداف تعیین کرده خود در جنگ عملا شکست خورده است، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال پیروزی است و نیروهای مسلح آمریکا طی چهار هفته گذشته به «پیروزی‌های سریع و قاطعی» در میدان جنگ دست یافته‌اند.

وی با اشاره به نقض برجام و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، این اقدام را «مایه افتخار» دانست و با تکرار سخنان همیشگی مدعی شد: تهران در تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود در مکانی مخفی و متفاوت بوده است.

ترامپ با دستآوردسازی برای خود، در ادامه سخنان تکراری اش در چند هفته اخیر مدعی شد: اهداف راهبردی اصلی آمریکا در این جنگ در آستانه محقق شدن است.

درحالی که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده که تنها به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی ای هسته ای است و هیچ برنامه ای برای موارد خارج از این چارچوب ندارد، رئیس جمهوری آمریکا برای توجیه تجاوز این کشور به همراه رژیم صهیونیستی به ایران مدعی شد: تهران هیچ‌گاه قصدی برای کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود نداشته است.