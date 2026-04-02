  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۳۵

اظهارات متناقض ترامپ؛ از ادعای پیروزی تا ناتوانی در کنترل قیمت سوخت

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی پیروزی در جنگ با ایران شد با این حال ایران را مسئول اصلی افزایش بهای بنزین معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوی آمریکا در نخستین سخنرانی اش پس از تجاوز این کشور به همراه رژیم صهیونیستی علیه ایران ادعا کرد که افزایش اخیر قیمت بنزین در کشورش موقتی است.

وی بدون اشاره به شکستش در تسلیم ایران برای قبول زیاده خواهی هایش با متهم کردن تهران مدعی شد که ایران به‌طور کامل مسئول افزایش قیمت سوخت است.

ترامپ برای توجیه شکست خود برای عدم همراهی متحدان و شرکای سنتی اش در موضوع تنگه هرمز، مدعی شد: آمریکا هیچ نفتی از این مسیر وارد نمی‌کند و در آینده نیز نیازی به آن نخواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر این که «کشورهایی که از طریق تنگه هرمز نفت وارد می‌کنند باید خود مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده بگیرند» مدعی شد که آمریکا به شرکای خود کمک خواهد کرد، اما ابتکار عمل را آنها باید انجام دهند.

درحالی که تحلیلگران بر این باورند که آمریکا در اهداف تعیین کرده خود در جنگ عملا شکست خورده است، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال پیروزی است و نیروهای مسلح آمریکا طی چهار هفته گذشته به «پیروزی‌های سریع و قاطعی» در میدان جنگ دست یافته‌اند.

وی با اشاره به نقض برجام و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، این اقدام را «مایه افتخار» دانست و با تکرار سخنان همیشگی مدعی شد: تهران در تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود در مکانی مخفی و متفاوت بوده است.

ترامپ با دستآوردسازی برای خود، در ادامه سخنان تکراری اش در چند هفته اخیر مدعی شد: اهداف راهبردی اصلی آمریکا در این جنگ در آستانه محقق شدن است.

درحالی که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده که تنها به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی ای هسته ای است و هیچ برنامه ای برای موارد خارج از این چارچوب ندارد، رئیس جمهوری آمریکا برای توجیه تجاوز این کشور به همراه رژیم صهیونیستی به ایران مدعی شد: تهران هیچ‌گاه قصدی برای کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود نداشته است.

کد مطلب 6789477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      5 6
      پاسخ
      ترامپ خود شیفته فقط خانه سالمندان در غیر اینصورت به دنیا آسیب میزنه مردم خود امریکا بی نصیب نمی مانن
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      4 3
      پاسخ
      کسیکه یک عمر درکثافت غرق است فکرش کار نمیکند ببیند چه غلطی خواهد کرد با هفت جد وابادش ابله هارفکر کردی بازور گویی به جایی خواهی رسید خدا کار خودش را خواهد کرد الکی زور نزن در باتلاق کثافتهایت غرق خواهی شد
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      4 3
      پاسخ
      اره پیروزی ارواح عمه ات
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 3
      پاسخ
      تنها راه نجات قوی شدن است ولاغیر
    • #۱۳ IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      ماییم و نوای بی‌نوایی ـــ بسم الله اگر حریف مایی
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      ترامپ در اصل داره متحدانش توی خلیج فارس رو تهدید میکنه چون میدونه هر اقدامی انجام بده متقابلا همون بلا سر هم پیمان هاش میاد
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      در اخبار آمده آمریکا ناوشکن های جدید به سمت ایران فرستاده . این ناو و ناو شکن ها را در مسیر بزنید و اجازه ندهید به ایران نزدیک شوند . دیگر جای تامل نیست و حتی لازم است خاک آمریکا به لرزه درآید

    پربازدیدها

    پربحث‌ها