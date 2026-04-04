۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

اتریش: بخشی از سیاست آشوب‌طلبانه ترامپ نیستیم و کوتاه هم نمی‌آییم

معاون صدراعظم اتریش در ارتباط با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به تهران تصریح کرد: بخشی از سیاست آشوب‌طلبانه ترامپ نیستیم و ذره‌ای هم در این باره کوتاه نمی‌آییم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آندریاس بابلر معاون صدراعظم اتریش امروز شنبه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در ایکس در ارتباط با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی نوشت: در ارتباط با پرواز هواپیماهای نظامی آمریکا بر فراز حریم هوایی اتریش، به یک خط‌ مشی روشن نیاز داریم: بی‌ طرفی ما غیرقابل مذاکره است و باید به‌ ویژه در شرایط کنونی، به‌ طور مداوم رعایت شود.

معاون صدراعظم اتریش ادامه داد: حتی مأموریت‌ هایی که مستقیما وارد مناطق جنگی نمی‌ شوند، اما از اقدامات نظامی پشتیبانی می‌ کنند، باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی سپس افزود: ما بخشی از سیاست آشوب‌ طلبانه ترامپ نیستیم و نباید حتی به اندازه ذره ای نز در این زمینه کوتاه نمی آییم.

