به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آندریاس بابلر معاون صدراعظم اتریش امروز شنبه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در ایکس در ارتباط با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی نوشت: در ارتباط با پرواز هواپیماهای نظامی آمریکا بر فراز حریم هوایی اتریش، به یک خط مشی روشن نیاز داریم: بی طرفی ما غیرقابل مذاکره است و باید به ویژه در شرایط کنونی، به طور مداوم رعایت شود.
معاون صدراعظم اتریش ادامه داد: حتی مأموریت هایی که مستقیما وارد مناطق جنگی نمی شوند، اما از اقدامات نظامی پشتیبانی می کنند، باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی سپس افزود: ما بخشی از سیاست آشوب طلبانه ترامپ نیستیم و نباید حتی به اندازه ذره ای نز در این زمینه کوتاه نمی آییم.
