۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

بازدید ۲۱هزار گردشگر از جاذبه‌ها و بناهای تاریخی قزوین

بازدید ۲۱هزار گردشگر از جاذبه‌ها و بناهای تاریخی قزوین

قزوین- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از بازدید ۲۰ هزار و ۸۲۳ گردشگر از جاذبه‌ها و بناهای تاریخی این استان از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا نیمه اول فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مهدوی با اشاره به آمادگی ۱۷ بنای تاریخی قابل بازدید در سطح استان برای میزبانی از میهمانان نوروزی افزود: در این ایام، مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدالسلطنه و منطقه گردشگری الموت بیشترین میزان بازدید را به خود اختصاص دادند و در صدر مقاصد گردشگری استان قرار گرفتند.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین استقبال گردشگران از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در حوزه گردشگری است و در این ایام تلاش شد شرایط مناسبی برای حضور مسافران و گردشگران نوروزی برای بازدید از بناهای تاریخی فراهم شود.

مهدوی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت کامل کشور به شرایط عادی اظهار کرد: امیدواریم با فراهم شدن آرامش و ثبات بیشتر، زمینه برای حضور گسترده‌تر گردشگران و رونق بیش از پیش صنعت گردشگری استان فراهم شود.

