  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

فرحبخش: آموزش مجازی باید پایدار، با کیفیت و قابل رصد باشد

فرحبخش: آموزش مجازی باید پایدار، با کیفیت و قابل رصد باشد

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکه سرگروه های آموزشی نقش موثری در ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی دارند گفت: آموزش مجازی باید پایدار، با کیفیت و قابل رصد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، ظهر دوشنبه در جمع سرگروه های آموزشی متوسطه شهرستان رفسنجان با بیان اینکه سرگروه های آموزشی نقش موثری در ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی در شرایط فعلی دارند گفت: آموزش مجازی باید پایدار، با کیفیت و قابل رصد باشد.

وی خواستار اهتمام جدی‌ عوامل اجرایی مدرسه برای برقراری، پایداری و استمرار فعالیت‌های آموزشی در فضای مجازی شد و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و اولیا را یکی از اولویت‌های اساسی در این حوزه دانست.

فرح بخش، با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به کلاس‌های درس و خدمات الکترونیکی مدرسه، بر لزوم تلاش هدفمند مدیران برای ایجاد زمینه‌ی حضور تمامی دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری مجازی تأکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین پایش و رصد مستمر عملکرد معلمان را از وظایف مهم مدیران و سرگروه های آموزشی برشمرد و خاطرنشان کرد: این نظارت باید در راستای بهبود کیفیت ارائه‌ آموزش، ارتقای تولید محتوای آموزشی مناسب و تقویت فرآیند تعلیم و تربیت در کلاس‌های مجازی صورت گیرد تا آموزش الکترونیکی به شکلی اثربخش و هدفمند پیش برود.

محمد رضا فرح بخش، بر انسجام و تعامل هماهنگ عوامل اجرایی مدارس برای تداوم برنامه‌های آموزشی و ارتقای سطح علمی و تربیتی دانش‌آموزان تأکید کرد و از مدیران مدارس و سرگروه های آموزشی خواست با برنامه‌ریزی دقیق جهت اجرای برنامه های درسی و فوق برنامه های آموزشی و تربیتی، با استفاده از بستر شاد و سایر پلتفرم های آموزش مجازی اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 6793251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها