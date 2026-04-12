  1. استانها
  2. همدان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

رسیدگی به ۲۵۵ پرونده کارگری در مراجع حل اختلاف همدان

همدان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: در ایام جنگ رمضان ۲۵۵ پرونده کارگری در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وهب مختاران با تشریح اقدامات انجام‌شده از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، ستاد تسهیل کمیته کارگری فعال و تصمیمات لازم برای صیانت از اشتغال اتخاذ شد.

وی با اشاره به مشارکت ۴۸ تعاونی و همچنین سه اتحادیه مصرف کارمندی، کارگری و فرهنگیان در زمینه توزیع کالاهای اساسی، افزود: در همین ایام، ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش مشاغل خانگی پرداخت و به متقاضیان اختصاص یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان همچنین از انجام ۵۰ بازدید میدانی از تعاونی‌های تولیدی با هدف حفظ روند تولید و صیانت از اشتغال خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۵۶۰ مورد بازرسی از فروشگاه‌های عرضه کالابرگ برای تسهیل خدمات‌رسانی و نظارت بر روند توزیع کالا انجام شده است.

مختاران به ارائه ۲۰ هزار و ۳۰۵ مورد پاسخگویی حضوری در حوزه کالابرگ الکترونیکی، یارانه و طرح یسنا اشاره کرد و افزود: در این مدت، ۲۵۵ پرونده کارگری نیز در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 6798721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها