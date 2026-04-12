رسیدگی به ۲۵۵ پرونده کارگری در مراجع حل اختلاف همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وهب مختاران با تشریح اقدامات انجام‌شده از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، ستاد تسهیل کمیته کارگری فعال و تصمیمات لازم برای صیانت از اشتغال اتخاذ شد.

وی با اشاره به مشارکت ۴۸ تعاونی و همچنین سه اتحادیه مصرف کارمندی، کارگری و فرهنگیان در زمینه توزیع کالاهای اساسی، افزود: در همین ایام، ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش مشاغل خانگی پرداخت و به متقاضیان اختصاص یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان همچنین از انجام ۵۰ بازدید میدانی از تعاونی‌های تولیدی با هدف حفظ روند تولید و صیانت از اشتغال خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۵۶۰ مورد بازرسی از فروشگاه‌های عرضه کالابرگ برای تسهیل خدمات‌رسانی و نظارت بر روند توزیع کالا انجام شده است.

مختاران به ارائه ۲۰ هزار و ۳۰۵ مورد پاسخگویی حضوری در حوزه کالابرگ الکترونیکی، یارانه و طرح یسنا اشاره کرد و افزود: در این مدت، ۲۵۵ پرونده کارگری نیز در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت.