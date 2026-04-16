مولوی ساداتی: انتخاب رهبری جدید موجب دلگرمی مردم منطقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع نور سراوان در دیدار ظهر پنجشنبه با آیت الله محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتصاب رهبری جدید، اظهار داشت: شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت عرض نموده و انتصاب رهبری جدید و همچنین انتصاب مجدد شما را تبریک می‌گویم و بسیار خرسندیم که در استان حضور داشته‌اید و دارید چرا که حضرت‌عالی بر تمام استان، از مرز شرقی گرفته تا انتها، شناخت کامل داشته و مدت‌هاست که ما در خدمتتان بودیم و در این مدت خدمات شایسته و ارزنده‌ای توسط شما صورت گرفته و توصیه‌های جنابعالی در بسیاری از موارد راهگشا بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت میان مسئولان و مردم، تصریح کرد: امیدواریم ان‌شاء‌الله تعالی این وحدت، الفت و محبتی که بین مسئولین و مردم جاری است و هماهنگی نهادها در این رابطه، مایه دلگرمی مضاعف مردم باشد.

️مولوی ساداتی با اشاره به حوادث اخیر و اجماع دشمنان اسلام از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، ابراز داشت: هر مسلمانی این جنایت‌ها را محکوم می‌کند؛ جنایاتی که قرآن کریم نیز آن‌ها را محکوم کرده و غضب خداوند متعال را بر یهود و صهیونیست اعلام نموده است و این نهادها دشمنان دیرینه پیامبر اسلام (ص) بوده‌اند و طبق روایات و تاریخ، صهیونیست‌ها از زمان ولادت پیامبر به دنبال نابودی ایشان بودند، چرا که در تورات و انجیل مژده آمدن ایشان داده شده بود.

️وی افزود: آن‌ها در جزیرة‌العرب به دنبال پیامبر بودند و زمانی که از حضرت ابوطالب (ع) پرس‌وجو کردند، ایشان متوجه هدف آن‌ها شد و خصوصیات آن طفل را بازگو نکرد و قرآن کریم دشمنی هیچ قومی را به اندازه این‌ها بیان نکرده است؛ این‌ها دشمن خدا، انبیا، دین و تمام بشریت هستند و حمایت از آن‌ها به معنای ضلالت و کفر است.

️وی با تبیین سال‌ها تعدی به مسجدالاقصی و قتل‌عام مردم فلسطین، خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها هیچ اثری از اسلام را برنمی‌تابند، اما امروز افتخار بزرگ این است که نظام جمهوری اسلامی به تنهایی در مقابل این جریان ایستاده و نصرت الهی نیز شامل حال آن بوده است و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی جهان را به حرکت درآورد و وحشی‌گری دشمن که حتی به اطفال دبستانی و زنان نیز رحم نمی‌کند، ضرورت آگاهی مسلمانان را دوچندان کرده است.

️امام جمعه مسجد جامع نور سراوان تأکید کرد: هر کس باید در حد وسع خود اقدام کند؛ اگر نمی‌توانیم سلاح حمل کنیم، دست‌کم با زبان و قلم خود در مقابل این‌ها بایستیم و پاسخ بدهیم ک ما در پیشگاه خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) قضاوت خواهیم شد و این مواضع در پرونده‌های اعمال ما ثبت می‌ماند.

️وی در بخش دیگری از سخنان خود، با سپاس به درگاه الهی برای تعیین تکلیف سریع سکان‌داری نظام، اظهار داشت: خداوند متعال را شاکر هستیم که بعد از شهادت رهبر عظیم‌الشأن ما، رهبر جدید در رأس امور کشور قرار گرفتند و مجلس خبرگان رهبری به اتفاق آرا ایشان را برگزید و مردم همواره همین انتظار را داشتند که این اقدام و اتفاق صورت بگیرد.

️وی تصریح کرد: شکست دشمنان در این جنگ نابرابر مقدر و حتمی است و امروز مردم ما به طور کامل پای کار نظام هستند؛ چنان‌که در استان خودمان شاهدیم مردم شبانه‌روز در تظاهرات و تجمعات شرکت کرده و اقتدای ایشان به رهبری جدید، تداوم همان مسیری است که با رهبر معظم (شهید) داشتند.

️مولوی عبدالصمد ساداتی، ضمن اشاره به پیام متقابل مقام معظم رهبری به وی، خاطرنشان کرد: پیام محبت‌آمیز حضرت آقا باعث عزت و شرف برای مردم این منطقه و مایه خوشحالی بنده و عموم مردم در شهرستان و استان است و از خداوند متعال فضل و کرم برای شهدای والامقام، سرداران شهید سپاه و ارتش و تمامی شهدای مظلوم و همچنین صحت و سلامتی کامل برای رهبر معظم انقلاب را مسألت داریم و امیدواریم این استقامت و وحدت میان ملت روز به روز مستحکم‌تر گردد.