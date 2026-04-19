۱۵ کیلومتر از قطعه دوم محور نقده-پیرانشهر زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون بعد از ظهر یکشنبه در بازدید هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از قطعه دوم محور نقده-پیرانشهر، اظهار داشت: طول کل عملیات اجرایی قطعه دوم از بزرگراه نقده - پیرانشهر ۲۳.۵ کیلومتر است.

وی با بیان اینکه قطعه دوم بزرگراه نقده-پیرانشهر که ۲۳.۵ کیلومتر بوده، پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی دارد، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۵ کیلومتر از قطعه دوم محور نقده-پیرانشهر آسفالت شده و زیربارترافیک رفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: اجرای باقی طرح قطعه دوم از محور نقده- پیرانشهر با قوت ادامه دارد و نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است.

آرامون با اشاره به اینکه این محور که از مهم‌ترین مسیرهای جنوب استان آذربایجان غربی به شمار می‌رود، بیان کرد: سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای اتمام این قطعه پیش‌بینی شده و افزایش ایمنی و بهبود تردد در توسعه محور مورد توجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح پیچ‌ها و نقاط حادثه‌خیز به خصوص حوالی گردنه‌ها نیز حائز اهمیت است، ادامه داد: با توجه به این که این محور از مسیرهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین و محل تردد زائران اربعین حسینی است توسعه این محور در اولویت قرار دارد.