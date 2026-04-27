  1. استانها
  2. خوزستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

افزایش خروجی سدهای دز و تنظیمی علی کله؛ ازحریم رودخانه فاصله بگیرید

دزفول- فرمانداری ویژه دزفول با صدور اطلاعیه ای از افزایش خروجی سدهای دز و تنظیمی علی‌کله خبر داد و به کشاورزان، عشایر و گردشگران هشدار داد از حریم رودخانه دز فاصله بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط‌عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول آمده است: با هدف مدیریت تراز آب و پیشگیری از بروز سیلاب، رهاسازی آب از سد دز و سد تنظیمی علی‌کله در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس، میزان خروجی این دو سد به بیش از ۸۰۰ مترمکعب در ثانیه خواهد رسید که می‌تواند موجب افزایش قابل توجه سطح آب رودخانه دز شود.

در این اطلاعیه از کشاورزان حاشیه رودخانه درخواست شده نسبت به جمع‌آوری موتورهای تلمبه، کندوهای عسل و سایر تجهیزات و ادوات کشاورزی اقدام کرده و از بستر و حریم رودخانه فاصله بگیرند.

همچنین در این اطلاعیه به عموم شهروندان و گردشگران هشدار داده شده تا از هرگونه توقف و تردد در حاشیه رودخانه دز به‌طور جدی خودداری کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این میان، عشایر و دامداران ساکن در مناطق مجاور رودخانه نیز باید با پرهیز از استقرار در نقاط کم‌ارتفاع، نسبت به انتقال سریع چادرها، احشام و تجهیزات خود به مناطق امن و مرتفع اقدام کنند.

کد مطلب 6813183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها