محمودی: پیوند امت و امام، راه فتح قله تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی، صبح سه‌شنبه در نشست شورای نهادهای حوزوی استان فارس با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تمهیدات لازم در دوره کنونی، پنج اولویت عملیاتی مصوب ستاد قرارگاه را تشریح کرد.

وی در ابتدا بر رسالت تبلیغی طلاب و روحانیون در بازنمایی روایت پیروزی ملت ایران در جنگ روایت‌ها تأکید و اظهار کرد: برخلاف محاسبات دشمن، نه تنها شیرازه سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و اقتدار نظامی جامعه ما با این حرکت تروریستی و شوک جنگ غافلگیرانه از هم نپاشید، بلکه هیمنه و هژمونی آمریکا در جهان فرو ریخت.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان فارس از تمامی نهادهای حوزوی فارس خواست تا با تمام مقدورات خود در این جنگ روایت‌ها حضور یابند تا روحیه امید و حماسه را در جامعه تقویت کنند.

وی اولویت دوم را استمرار حضور میدانی مردم عنوان کرد و لزوم استفاده روحانیت از روش‌ها، ابزارها و ایده‌های نو، خلاقانه و هنری را برای تشدید انگیزه مردم در صحنه مورد تأکید قرار داد.

حجت‌الاسلام محمودی تشکیل اتاق فکر در حوزه علمیه برای رصد اوضاع و اندیشیدن راهکارها جهت پیشران حرکت جامعه علمیه را مورد توجه قرار داد و در خصوص سومین مسئولیت یعنی مطالبه جدی تحقق تمام شروط رهبری در مذاکرات گفت: مذاکره باید از موضع قدرت برای محکومیت متجاوزان، احقاق حقوق مردم و تثبیت دستاوردهای میدان نبرد باشد.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان فارس به پیام اربعین رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که در آن بر پیگیری مطالبات و اهداف روشن در دفاع مقدس سوم، چه از طریق نظامی و چه مذاکره تاکید شده است.

وی اولویت چهارم را حمایت و تقویت روحیه تاب‌آوری و استقامت ملت دانست و با اشاره به بشارت امام شهدا مبنی بر فتح قله‌ حاکمیت دین خدا و تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید کرد که پیوند عمیق امت و امام راهکار اصلی در این مسیر است و مقاومت ملت ایران الگویی بی‌بدیل در منطقه خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمودی پنجمین مورد را افزایش همدلی و مواسات در میان مردم دانست و به تجربه موفق مردم در دوران شیوع ویروس کرونا و کمک به نیازمندان اشاره کرد و گفت: این همدلی و مواسات موجب افزایش سطح تاب‌آوری و مقاومت مردم آسیب‌دیده شده و آلام و دردهای آنها را کاهش می‌دهد.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان فارس با اشاره به چشم‌انداز نامعلوم اتمام جنگ، بر ضرورت نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگی با تکیه بر خاستگاه اصیل و ارزشی تأکید کرد.