تاجرنیا: قرارداد رئیس سازمان فوتبال با استقلال تمام شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در رابطه با علت جدایی عباس ترابیان از ریاست سازمان فوتبال این باشگاه اظهار داشت: ترابیان از مدیران خوش‌نام و باانضباط است که سال‌ها در حوزه تشریفات وزارت نفت فعالیت داشته‌ و همکاری با او برای باشگاه استقلال در دوره حضورش به‌عنوان رئیس سازمان فوتبال، یک فرصت و تجربه مثبت بوده است.

تاجرنیا در ادامه با رد برخی شایعات مطرح‌شده درباره برکناری وی گفت: موضوع برکناری که در برخی رسانه‌ها مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد و اساساً چنین بحثی در باشگاه وجود نداشته است. قرارداد او تا پایان فروردین‌ماه بوده و طبیعی است که پس از پایان قرارداد، نیاز به بررسی و تصمیم‌گیری برای تمدید وجود داشته باشد.

وی افزود: واقعیت این است که نمی‌توان این موضوع را پنهان کرد؛ تقریباً تمامی باشگاه‌های حاضر در لیگ، به نوعی وابسته به بخش دولتی یا خصوصی هستند و ما نیز به عنوان یک باشگاه موظف هستیم در بخش‌های مختلف مدیریت هزینه‌ها و تعدیل نیرو را در دستور کار قرار دهیم.

سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به مصوبه هیئت‌مدیره گفت: بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره، باید در بخش‌های مختلف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تعدیل نیروی انسانی برای کنترل هزینه‌ها انجام شود. این موضوع صرفاً مختص استقلال نیست و در بسیاری از باشگاه‌ها نیز چنین روندی وجود دارد.

تاجرنیا تأکید کرد: استقلال مانند سایر باشگاه‌ها نمی‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد که بدون برنامه ادامه دهد یا فعالیت خود را متوقف کند، چرا که این باشگاه متعلق به میلیون‌ها هوادار است و باید برای تداوم فعالیت آن برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

وی ادامه داد: قرارداد ترابیان تا پایان فروردین‌ماه بوده و بعد از آن، در چارچوب تصمیمات مدیریتی، هیئت‌مدیره شرایط ادامه همکاری را مناسب تشخیص نداده است. البته هنوز بسیاری از احکام و تصمیمات جدید در سال جاری صادر نشده و این موضوع ممکن است شامل سایر بخش‌های مدیریتی و بدنه کارمندی نیز بشود.

تاجرنیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تجربه مدیریتی‌اش گفت: زمانی که خودم عضو هیئت‌مدیره استقلال بودم و در دوره‌ای دیگر مدیریت تغییر کرد، طبیعی بود که همکاری‌ها پایان یابد، اما در آن زمان هیچ‌گاه وارد حاشیه یا گلایه‌سازی نشدم.

وی در پایان تأکید کرد: بهتر است به جای تمرکز بیش از حد بر مسائل حاشیه‌ای، نگاه اصلی به سمت مسائل فنی و توسعه فوتبال باشد.