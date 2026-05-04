به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید در کنفرانس مربوط به ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه شرکت کند.

اولیانوف بر اهمیت این کنفرانس برای مسکو تأکید کرد و یادآور شد که روسیه به‌همراه آمریکا و انگلیس در سال ۱۹۹۵ در ابتکاری این موضوع را برای خاورمیانه مطرح کرده‌اند.

وی افزود که در پی این ابتکار، تصمیم به تمدید نامحدود پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدون رأی‌گیری به تصویب رسید و از آن زمان، این سه کشور مسئولیت ویژه‌ای برای پیشبرد ایده ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه بر عهده دارند.

اولیانوف با اشاره به روند برگزاری این کنفرانس گفت: «این نشست نخستین گام واقعی در این مسیر است، هرچند روندی طولانی و دشوار پیش رو خواهد بود.»

او همچنین اعلام کرد که دور دوم این کنفرانس با موفقیت به پایان رسیده و اختلافات موجود تا حد زیادی برطرف شده و بر سر آیین‌نامه اجرایی توافق حاصل شده است.

این دیپلمات روس در ادامه غیبت رژیم اسرائیل در این نشست را «تا حدی عجیب و قطعاً نامطلوب» توصیف کرد و تأکید کرد که مشارکت رژیم صهیونیستی در این روند ضروری است.

اولیانوف تصریح کرد که هدف این کنفرانس منزوی کردن رژیم صهیونیستی نیست و به «تمایل کشورهای منطقه برای گفت‌وگو» اشاره کرد و افزود که این رویکرد باید با پاسخ متقابل همراه شود.

وی در پایان با بیان اینکه پیشنهاد ایران در خصوص آغاز گفت وگوی استراتژیک در منطقه پیرامون یک نظام امنیت عمومی ایده خوبی است، گفت: روسیه ممکن است ابتکار جدیدی را برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه ارائه دهد.