به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مرادجو، در آئین کلنگ‌زنی طرح آبرسانی به روستای قباله انگوت اظهار کرد: این پروژه شامل ۷ کیلومتر خط انتقال از مجتمع آبرسانی شهید باهنر است که با بهره برداری از آن ۴۰ خانوار از آب شرب سالم و پایدار بهره مند خواهند شد.

وی افزود: در آستانه فصل گرم سال تکمیل و توسعه طرح های آبرسانی روستایی و در راس آن مجتمع‌های آبرسانی بزرگ در استان هدف گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: ساختمان اداری آب و فاضلاب بخش موران به بهره برداری رسید تا در این مجموعه خدمات مطلوبی به ساکنان این منطقه ارائه شود.

وی ادامه داد: در کنار افتتاح این ساختمان اداری کلنگ زنی پروژه آبرسانی به روستای قباله شهرستان انگوت نیز انجام شد.

مرادجو تصریح کرد: این پروژه با هدف ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم بخش موران و بهبود شرایط کاری کارکنان حوزه آب و فاضلاب اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل بیان کرد: ساختمان جدید با زیربنایی مناسب و امکانات اداری به روز و فراهم شده آماده بهره برداری شده تا رسیدگی به درخواست های مردمی و پیگیری امور آبرسانی با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

وی اضافه کرد: با سفر به شهرستان انگوت ساختمان اداری آب و فاضلاب در بخش دره رود شهر زیوه انگوت نیز به بهره برداری رسید.

مرادجو اظهار کرد: این ساختمان با هدف ارائه خدمات بهتر به مشترکان آب و فاضلاب و استقرار واحد اتفاقات و بهره برداری در بخش دره رود به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با قدردانی از تلاش های انجام شده برای احداث این ساختمان خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار از اولویت های اصلی آب و فاضلاب استان اردبیل است.

وی بیان کرد: این فعالیت ها و اقدامات گامی موثر در ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم دره رود خواهد بود.

در این مراسم نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی نیز، این افتتاح ها و اقدامات را گامی موثر برای رفع محرومیت و افزایش کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی و عشایری دانست.

محمد خوش سیما اظهار کرد: توسعه زیرساخت های آبرسانی از مهمترین اولویت های دولت در حوزه عدالت محوری و بها دادن به روستاها و مناطق محروم است.