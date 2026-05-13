توافق پرسپولیس با مهاجم تیم ملی/ امضای قرارداد قبل از اعزام

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از تعلیق برگزاری ادامه رقابت های فصل جاری لیگ برتر با اوسمار ویه را سرمربی برزیلی سرخپوشان پایتخت برای فصل آینده به توافق های لازم برای تمدید و جذب بازیکن در پست های مهم رسید.

حدادی در نخستین گام برای حفظ یکی از مهم ترین عناضر خط حمله این تیم پای میز مذاکره با علی علیپور نشست تا مهاجم تیم ملی ایران را که از مبلغ قرارداد فصل جاری خود با سرخپوشان ناراضی بود به تمدید آن برای دو فصل دیگر متقاعد کند. نشست هایی که بالاخره نتیجه داد تا علیپور راضی به عقد قرارداد فصل آینده نیز شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد تمدید قرارداد این بازیکن را قبل از اعزام تیم ملی فوتبال به اردوی ترکیه که هفته آینده خواهد بود، انجام دهد تا اینگونه نقل و انتقالات تابستانی سرخ ها را آغاز کند.