بوکسور نوجوان کرمانی نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزان احمدی، بوکسور نوجوان کرمانی در مسابقات آسیایی ازبکستان در فینال برابر ورزشکار کشور میزبان قرار گرفت و بازی را واگذار کرد تا نقره‌ مسابقات را کسب کند.

بوکسور نوجوان کرمانی در وزن ۷۰ کیلوگرم در این مسابقات حضور داشت و پیش از این بهترین بوکسور سال گذشته رده‌های سنی قاره کهن بود.

احمدی که در این مسابقات در نیمه نهایی برابر سئونگ هو کیم از کره جنوبی قرار گرفته بود توانست او را شکست دهد و به فینال مسابقات برسد.

وی در فینال مسابقات برابر ورزشکار ازبکستانی قرار گرفت و درحالی که اعتراضاتی به داوری هم وجود داشت بازی را به عبدومایوف واگذار کرد تا مدال نقره مسابقات را کسب کند.

او در راه رسیدن به فینال از سد حریفانی از ترکمنستان و کره جنوبی گذشته بود.

با این حساب تیم ۶ نفره بوکس ایران در رقابتهای نوجوانان قهرمانی اسیا با یک مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز درحالی به کار خود پایان داد که ورزشکار کرمانی دارنده یکی از این مدال‌های نقره بود.