سه پیشنهاد برای بازیکن تاثیرگذار استقلال/ شرط بازگشت به ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی مهاجم تیم ملی فوتبال آلبانی و باشگاه استقلال که در برنامه «اسپورتس شو» حضور یافته بود، درباره شرایط خود در باشگاه استقلال ایران و وضعیت این کشور پس از آغاز تنشها با آمریکا و رژیم صهیونیستی صحبت کرد.
آسانی که در زمان شروع درگیریها در ایران حضور داشت، اعلام کرد شرایط در روزهای ابتدایی بسیار سخت بوده اما اکنون اوضاع تا حدی آرامتر شده است.
این بازیکن آلبانیایی در این خصوص گفت: امیدوارم هرچه زودتر شرایط در آنجا آرام شود و همه چیز به حالت عادی برگردد تا دوباره مسابقات و تمرینات آغاز شود.
او افزود: در حال حاضر و طبق صحبتهایی که با بازیکنان آنجا داشتهام، شرایط کمی آرامتر شده است. منتظر هستیم ببینیم بازمیگردیم یا نه، چون باشگاه از همه ما خواسته به ایران برگردیم و تمرینات را آغاز کنیم، اما با توجه به اخباری که میبینیم، بازگشت کمی دشوار است، چون فعلاً پروازی برای بازگشت وجود ندارد.
او درباره مشکلات اینترنت در ایران نیز اظهار داشت: در باشگاه معمولاً فقط داخل مجموعه اینترنت داریم و ارتباط برقرار میکنیم اما اینترنت دائمی نیست و شاید روزی چهار یا پنج ساعت در دسترس باشد.
مهاجم استقلال درباره روزهای ابتدایی جنگ و خروجش از ایران گفت: باشگاه به ما اطلاع داد که هرچه سریعتر ایران را ترک کنیم و به خانوادههایمان برگردیم. من هم به مقدونیه برگشتم. شرایط خروج خیلی سخت بود و امیدوارم هیچکس چنین لحظاتی را تجربه نکند. تمام پروازها پر شده بود و همه میخواستند از ایران خارج شوند.
آسانی که در آن مقطع تنها و بدون خانواده در ایران حضور داشت، افزود: چند روز اصلاً اینترنت نداشتیم و نمیدانستیم بیرون چه اتفاقی میافتد. شرایط دشواری بود اما خوشبختانه باشگاه همه کار برای ما انجام داد تا بتوانیم به استانبول برسیم.
او در ادامه با تمجید از فضای فوتبال ایران گفت: استقلال یکی از بزرگترین باشگاههای آسیاست و هواداران فوقالعادهای دارد. از روز اول رفتار خیلی خوبی با من داشتند. در دربیها حتی ۱۵۰ هزار نفر به ورزشگاه میآیند و در بازیهای عادی هم بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تماشاگر حضور دارد.
بازیکن تیم ملی آلبانی درباره شرایط مالی فوتبال ایران نیز گفت: در باشگاههای بزرگ ایران مشکلی بابت پرداخت وجود ندارد. حقوق بازیکنان خارجی و داخلی به موقع پرداخت میشود و مالیات هم تقریباً صفر است. علاوه بر آن پاداشهای خوبی هم داده میشود.
آسانی همچنین از پیشنهادهایی که دریافت کرده صحبت کرد و گفت: از اسپانیا، سوئیس، عربستان و چند کشور دیگر پیشنهاد دارم اما احترامی که در استقلال و از طرف هواداران دیدهام باعث شده هنوز برای جدایی مردد باشم.
او در بخش دیگری از صحبتهایش تأیید کرد که باشگاه ختافه اسپانیا با مدیر برنامههایش تماس گرفته است: برای اولین بار این موضوع را میگویم؛ ختافه با مدیر برنامههایم تماس گرفته و باید ببینیم در تابستان چه اتفاقی رخ میدهد.
آسانی در ادامه درباره شرایطش در تیم ملی آلبانی و نیمکتنشینیهای اخیرش نیز صحبت کرد و گفت: فوتبال همین است و تصمیم نهایی را سرمربی میگیرد. البته فکر میکنم حداقل چند دقیقه فرصت بازی را در بعضی مسابقات deserved داشتم.
او همچنین فاش کرد که پیش از حضور در تیم ملی آلبانی، پیشنهاد بازی برای تیم ملی مقدونیه شمالی را رد کرده بود: همیشه آرزو داشتم فقط برای آلبانی بازی کنم. وقتی مقدونیه پیشنهاد داد قبول نکردم چون پیراهن قرمز و مشکی آلبانی برایم مهمتر بود.
