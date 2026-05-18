خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها، آیناز بهبودی: پس از ۲۲ سال انتظار، صدای سوت قطار در اردبیل طنین‌انداز می‌شود و نخستین سفر ریلی این استان با مقصد مشهد مقدس و پابوسی حرم امام رضا(ع) خواهد بود؛ مسیری ۱۷۵ کیلومتری که نه‌تنها اردبیل را به شبکه ریلی سراسری کشور متصل می‌کند، بلکه آغازگر فصل تازه‌ای از توسعه، گردشگری و حمل‌ونقل در شمال غرب ایران خواهد بود.

پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه، یکی از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین پروژه‌های ریلی کشور، پس از دو دهه تأخیر آماده افتتاح و بهره‌برداری است و اولین قطار رسمی این مسیر راهبردی، طبق آخرین توافقات، در دهه اول خرداد ۱۴۰۵ با قطار مسافری ویژه مشهد حرکت خواهد کرد.

تاریخچه؛ از وعده‌های کلنگ‌زنی تا بهره‌برداری

عملیات اجرایی خط راه‌آهن میانه-اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر از سال ۱۳۸۴ آغاز شد. هدف اولیه، اتصال تنها استان فاقد خط آهن به شبکه سراسری طی یک برنامه پنج‌ساله بود، اما وعده‌های افتتاح متعدد دولت‌ها تحقق نیافت و پروژه به نماد مطالبه عمومی و چالش‌های توسعه زیرساختی تبدیل شد.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تأکید بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، تزریق اعتبارات گسترده و مدیریت جهادی، عملیات اجرایی شتاب گرفت و پس از اتمام ریل‌گذاری و زیرسازی، اکنون پروژه در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد.

راه‌آهن اردبیل از محورهای فعال ریلی کشور می‌شود

مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل روز گذشته در خصوص پروژه راه آهن اردبیل گفته بود که راه‌آهن اردبیل یکی از پروژه‌های خاص ریلی کشور بوده و در آینده به یکی از مسیرهای فعال ریلی کشور تبدیل می‌شود.

وی اظهار کرده که طول این پروژه ۱۷۵ کیلومتر با استاندارد ریل یک هزار و ۴۳۵ میلی‌متر و ۷ ایستگاه ایستگاه شامل میانه، زاویه، سبز، پلدختر، فیروزآباد، جعفرلو و اردبیل است که۶۲ تونل به طول بیش از ۲۴ کیلومتر، ۲۹ پل خاص به طول حدود ۴ هزار و ۳۰۰متر است.

استاندار اردبیل ادامه داد: در دولت چهاردهم و طی یک‌ونیم سال گذشته، با تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه تزریق شده است.

امامی یگانه بیان کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافت که نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند اجرای آن داشته است.

بلیط های قطار اردبیل به مشهد فروخته می شود

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:این پروژه پیش‌تر قرار بود در اسفند ۱۴۰۴ با حضور رئیس جمهور افتتاح شود، اما به دلیل شرایط خاص و جنگ رمضان به تعویق افتاد.

نیکزاد گفت: امیدواریم این پروژه نه تنها تحولی در حمل‌ونقل و گردشگری استان ایجاد کند، بلکه بتواند شهرستان پارس‌آباد را نیز از بن‌بست خارج کند که این حق مردم استان است.

وی ادامه داد: به زودی شاهد فروش بلیط مسیر قطار اردبیل به مشهد خواهیم بود.

اتصال منطقه مغان به شبکه ریلی ضروری است

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین قطار در دهه اول خرداد به مشهد حرکت خواهد کرد. اکنون هماهنگی‌های نهایی برای بلیت‌فروشی و حرکت قطار در جریان است.

وی به ضرورت اتصال شبکه ریلی شمال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور اشاره کرد و گفت این طرح نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای استان و کشور خواهد داشت.

روایت امید از زبان مردم

رضا محمدزاده شهروند اردبیلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ۲۲ سال انتظار، بالاخره قطار وارد ایستگاه اردبیل می‌شود. تکمیل این پروژه حس غرور و عدالت را برای مردم زنده می‌کند و امیدواریم تحولی در اقتصاد و رونق کسب‌وکار استان ایجاد کند.

وی گفت:پس از سال‌ها انتظار، مردم اردبیل به زودی طعم شیرین اتصال به شبکه ریلی سراسری را تجربه خواهند کرد.

راه‌آهن میانه ـ اردبیل را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی شمال غرب کشور دانست؛ طرحی که پس از ۲۲ سال فراز و فرود، اکنون به ایستگاه پایانی رسیده است.

اتصال اردبیل به شبکه ریلی سراسری، تنها یک دستاورد عمرانی نیست، بلکه گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی، رونق گردشگری، تسهیل حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت‌های تجاری استان به شمار می‌رود.

افتتاح این مسیر ریلی، علاوه بر کاهش هزینه و زمان سفر، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در جابه‌جایی کالا و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه باشد؛ موضوعی که سال‌ها مطالبه اصلی مردم اردبیل بود که خوشبختانه تحقق یافت.

طعم شیرین سفر ریلی ارزان و ایمن برای مردم اردبیل

مرضیه ذکی پور شهروند اردبیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از سال‌ها تحمل جاده‌های پرخطر و سرما زمستان، مردم اردبیل به زودی طعم شیرین سفر ریلی ارزان و ایمن را تجربه خواهند کرد.

اتصال اردبیل به شبکه ریلی سراسری، گامی بلند در مسیر کاهش هزینه زندگی مردم، رونق گردشگری سلامت در سرعین، سهولت صادرات سیب‌زمینی و عسل و پایان انزوای حمل‌ونقلی این استان سردسیر به شمار می‌رود .