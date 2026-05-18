مسکو: اروپا از تشعشعات اتمی «زاپروژیا» دور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه «روس‌ اتم» امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ده‌ ها حمله در منطقه نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا و انرگودار طی ۲۴ ساعت گذشته رخ داده است. کی‌ یف با حملات به منطقه نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و انرگودار، اوضاع را به آستانه یک فاجعه بحرانی می‌کشاند.

مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه سپس ادامه داد: خطرات تشعشعات برای نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین روز به روز در حال افزایش است. وضعیت ایمنی هسته‌ای در نیروگاه زاپروژیا اکنون تحت کنترل است.

«الکسی لیخاچف» در ادامه اضافه کرد: وقت آن رسیده که سران کشورهای اروپایی نگران وضعیت حملات به منطقه نیروگاه زاپروژیا باشند؛ کشورهای آنها در فاصله زیادی از این نیروگاه واقع نشده است. احتمال برگزاری پیش از موعد مذاکرات روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل حملات اوکراین به انرگودار و نیروگاه زاپروژیا منتفی نیست.