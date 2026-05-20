خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۳۰ اردیبهشت‌ماه برای مردم ایران‌زمین یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث دهه‌های اخیر است، چرا که در این روز مردم یکی از مدیران خادم و مخلص خود را از دست دادند؛ مردی که به معنای واقعی دلسوز و دغدغه‌مند مردم بود و او را در صحنه‌های مختلف، از احیای کارخانه‌ها تا سفر به نقاط مرزی و نشستن پای درد دل کارگران، می‌شد دید. سخن از شهید سید ابراهیم رئیسی است؛ مردی که اهالی خراسان جنوبی به او علقه خاصی داشتند و او نیز تعلق خاطر ویژه‌ای به مردم این دیار داشت.

شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران و نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری بود؛ مدیری که مردم خراسان جنوبی در دوران ریاست‌جمهوری او به یکی از خواسته‌های خود، یعنی آغاز پروژه راه‌آهن بیرجند، رسیدند.

مدیری که به طبس خراسان جنوبی سفر کرد و پای درد دل کارگران معدن نشست و برای حل مشکلات آنان فوریت تعیین کرد.

میثم حسینی، از شهروندان خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از خاطرات خود از شهید رئیسی اظهار کرد: من یک باغ و زمین کشاورزی داشتم که می‌خواستم اتاقی در آن برای استراحت و نگهداری ابزارآلات کشاورزی و... بسازم.

وی افزود: مسئولان شهرستان با من مخالفت می‌کردند و می‌گفتند مصداق ویلاسازی است، در حالی که با موارد شدیدتر که در حقیقت تخریب منابع طبیعی بود، با جدیت برخورد نمی‌شد.

این شهروند خراسان جنوبی با بیان اینکه این اتفاق زمانی رخ داد که بحث مقابله دولت شهید رئیسی با ویلاسازی‌های غیرمجاز مطرح بود، گفت: وقتی موضوع سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی و بیرجند را شنیدم، تصمیم گرفتم هر طور شده مشکل خودم را با شخص رئیس‌جمهور مطرح کنم.

به آقای رئیسی گفتم مدیرانتان در کار من سنگ‌اندازی کردند

حسینی ادامه داد: شهید رئیسی برای مراسم کلنگ‌زنی پروژه راه‌آهن بیرجند آمده بودند که خودم را به ایشان رساندم.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: ابتدا با ممانعت اطرافیان مواجه شدم، ولی ایشان تأکید کردند که بگذارید حرفش را بزند.

وی افزود: من نیز مشکل خود را مطرح کردم و گفتم مدیران شما در مسیر کار ما سنگ‌اندازی می‌کنند و کجای قانون گفته که ساختن یک اتاق در باغ و زمین کشاورزی برای نگهداری ابزارآلات، مصداق ویلاسازی است.

این شهروند خراسان جنوبی بیان کرد: ایشان با سعه‌صدر حرف من را شنیدند و در پایان به مدیر مربوطه گفتند که خراسان جنوبی را با استان‌هایی چون گیلان و مازندران مقایسه نکنید، چرا که شرایط این استان‌ها با هم متفاوت است و تأکید کردند در کار مردم سخت نگیرید.

حکیمه بهمن‌زاده، از خبرنگاران خراسان جنوبی، هم یکی از خاطرات خود از شهید رئیسی را نقل می‌کند و می‌گوید: آذرماه ۱۴۰۲ بود که رئیس‌جمهور شهید به استان ما سفر کردند.

وی با اشاره به اینکه بعد از اتمام برنامه‌های سفر، ایشان نشست خبری با خبرنگاران خراسان جنوبی داشتند، افزود: یکی از جملاتی که در این نشست خبری از شهید در خاطرم مانده، این بود که یاد سردار شهید سلیمانی را زنده کردند و گفتند او الگوی مدیریتی برای همه ما است.

بهمن‌زاده ادامه داد: کسی چه می‌دانست که ایشان قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌شان به شهید سلیمانی ملحق می‌شوند و خود الگوی اخلاص و مردم‌داری خواهند شد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در این سفر به خاطرم مانده، این است که ایشان به منطقه مرزی لانو سفر کردند و در نشست خبری از همت زنان مرزنشین لانو در صنایع دستی و فعالیت اقتصادی گفتند.

خبرنگار اهل خراسان جنوبی اظهار کرد: به خوبی به خاطر دارم که در پایان از ایشان برای عکس یادگاری دعوت کردیم و شهید رئیسی با روی باز پذیرفتند و برای من تنها عکسی است که با یک شهید دارم.

بهمن‌زاده یادآور شد: ایشان سال بعد در شهریورماه به خراسان جنوبی سفر کردند و آغاز عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن بیرجند با حضور ایشان رقم خورد که البته من در سفر اربعین بودم و توفیق دیدن ایشان حاصل نشد.

وی افزود: اما عکس‌هایی که همکارانم از سفر گرفته بودند، برای من بسیار جالب بود؛ به ویژه عکسی که در آن شهید رئیسی در گوش یک نوزاد بیرجندی اذان می‌گفتند.

مرضیه خدابخشی، از دیگر شهروندان خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رفتن شهید رئیسی برای همه ما سخت بود، چرا که ایشان را پشتوانه‌ای برای تمام ایران و به ویژه خراسان جنوبی می‌دانستیم.

وی بیان کرد: بعد از اینکه اعلام شد ایشان در بیرجند نیز تشییع می‌شوند، بسیار خوشحال شدم، چرا که می‌خواستم با حضور در تشییع پیکرشان ادای دینی کرده باشم.

آخرین سفر رئیس‌جمهور شهید به خراسان جنوبی و وداع باشکوه مردم

این شهروند خراسان جنوبی ادامه داد: مسیر تشییع از محدوده پارک شهدای گمنام تا فرهنگسرای بیرجند بود و مردم با چشم‌های خیس از اشک، رئیس‌جمهور شهیدشان را که بارها و بارها به دیار آنان سفر کرده بود، بدرقه می‌کردند.

خدابخشی گفت: حتی از شهرهای دیگر استان، یعنی نهبندان و طبس، و استان‌های دیگر چون سیستان و بلوچستان و کرمان نیز برای تشییع به بیرجند آمده بودند، چرا که همه آنان لذت دریافت خدمت را در دولت شهید رئیسی چشیده بودند.

وی ادامه داد: تلخ‌ترین تصویر برای من، تصویری بود که پرواز حامل پیکر شهید رئیسی از بیرجند پرواز کرد و در آسمان محو شد و رسانه‌های استان به یاد سفرهای گذشته رئیس‌جمهور تیتر زدند که «آخرین سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی» و من مرتب اشک می‌ریختم.

این شهروند خراسان جنوبی تأکید کرد: حس و حالی که در شهادت شهید رئیسی داشتم را قبل از آن، تنها در دی‌ماه ۱۳۹۸ و شهادت سردار سلیمانی تجربه کرده بودم و خوش به سعادتشان که عاقبت‌به‌خیر شدند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر عبادی، امام جمعه موقت بیرجند، درباره ویژگی‌های شهید رئیسی گفت: شهید رئیسی خستگی را نمی‌شناخت و قلب مهربان او مظهر رحمت الهی بود.

شهید رئیسی احساس خستگی نمی‌کرد

وی ادامه داد: یکی از بارزترین ویژگی‌های «شهید جمهور»، تلاش شبانه‌روزی و توقف‌ناپذیر ایشان برای حل مشکلات کشور بود و جدیت ایشان در کار به حدی بود که گاهی تیم حفاظت و همراهان که جوان بودند نیز از این حجم از پویایی خسته می‌شدند، اما خود ایشان هرگز احساس خستگی نمی‌کرد.

وی روح لطیف و مهربانی را از دیگر ویژگی‌های برجسته این شهید برشمرد و افزود: شهید رئیسی قلبی بسیار رئوف داشت و هرگز حاضر نبود دل کسی را بشکند. این مهربانی ریشه در باورهای عمیق دینی او داشت.

وی همچنین بر موضوع «پاک‌دستی» و «اخلاص» این شهید تأکید کرد و یادآور شد: شما شاهد بودید که مادر رئیس‌جمهور ایران در خانه‌ای بسیار ساده در یکی از مناطق مشهد زندگی می‌کرد و هیچ‌گونه تظاهر یا تفاخری در زندگی این خانواده وجود نداشت، چرا که ایشان از این مسائل دنیوی عبور کرده بودند.

امام جمعه موقت بیرجند، ریشه تمام خوبی‌ها و سعه‌صدر شهید رئیسی را در «ارتباط با خدا» دانست و ادامه داد: اگر ارتباط انسان با خدا قوی شود، قلب او مظهر رحمت الهی می‌گردد. همان‌طور که در قرآن کریم صفت «رحمان» و «رحیم» بیشترین تکرار را دارد، انسان مؤمن نیز باید مظهر این رحمت باشد.

رهبر معظم انقلاب در وصف آیت‌الله رئیسی فرمودند که «رئیسی عزیز خستگی نمی‌شناخت» و از مظلومیت او گفتند که مدال افتخاری برای رئیس‌جمهور شهید ما است.

ایران عزیز در دو سال اخیر مرواریدهای ارزشمندی را از دست داد که از جمله آنان شهدای اردیبهشت ۱۴۰۳ بودند که در مسیر خدمت جان خود را از دست دادند. امید آنکه به پاسداشت خون آنان، در راستای خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم و چون آنان مردم‌دار باشیم.