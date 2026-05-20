۲۳۲ نفر در قزوین منتظر پیوند عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفری در نشست خبری انجمن اهدا عضو که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: سی و یکم اردیبهشت در تقویم رسمی کشور «روز ملی اهدای عضو» نام دارد که ریشه این نام‌گذاری به سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد؛ زمانی که دکتر ایرج فاضل با دریافت فتوای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر جواز شرعی اهدای عضو، بن‌بست‌های فقهی این مسیر را گشودند.

مدیر عامل انجمن اهدا عضو استان قزوین عنوان کرد: دو سال بعد در سال ۱۳۷۰، رهبر شهید نیز بر این امر صحه گذاشتند و در ادامه، سایر مراجع عظام تقلید نیز مصلحت علمی و شرعی آن را تایید کردند.

وی ابراز کرد: در سال ۱۳۹۴ انجمن اهدای عضو ایرانیان در تهران تاسیس شد و ما نیز متعاقباً با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی، شعبه استان قزوین را فعال کردیم.

وی افزود: به همت سفیران حیات، تاکنون ۹۵ هزار کارت اهدای عضو در استان قزوین صادر شده است. سال گذشته غرفه‌های صدور کارت ما در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجومعلمان، مراسم تاسوعا و اربعین حسینی، جشن میلاد حضرت زهرا (س)، پیاده‌روی‌های خانوادگی، مسابقات ورزشی و نمایشگاه بین‌المللی حضوری فعال داشتند.

این مسئول تاکید کرد: همچنین برای نخستین بار در کشور، تئاتری با موضوع اهدا عضو به مدت یک هفته و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری به روی صحنه رفت که بازخورد فوق‌العاده‌ای داشت و در اقدامی ساختاری و برای حفظ بانک اطلاعاتی استان، کد پیامکی اختصاصی ۸۲۸ را با تهران هماهنگ کردیم.

وی تاکید کرد: پیش از این متقاضیان با ارسال کد ملی به سامانه ۳۴۳۲ در آمار کل کشور ثبت می‌شدند، اما اکنون با ارسال کد ۸۲۸، آمار ثبت‌نام به نام قزوین حفظ می‌شود و سایت «اهدا سنتر» نیز بستر رسمی دیگر ما برای ثبت‌نام است.

وی ادامه داد: صداوسیمای مرکز قزوین با پخش برنامه‌های زنده و میزبانی از سفیران و خانواده‌های معظم اهداکننده، مانند خانواده جانبخش، در این مسیر سنگ تمام گذاشت. همچنین برای اولین بار در کشور، با همت فرماندهی نیروی انتظامی، طرح «نشان اهدای عضو» بر روی گواهینامه‌های رانندگی و اخیراً کارت‌های نظام پزشکی متقاضیان درج می‌شود.

مظفری تاکید کرد: در فضا شهری نیز با همراهی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، تبلیغات و بیلبوردهای گسترده‌ای نصب شدذو در سال ۱۴۰۳ تجلیل باشکوهی از تمامی خانواده‌های ایثارگر شکل گرفت؛ یکی از اقدامات ساختاری نیز ابلاغیه استانداری به شهرداری‌ها بود که طی آن مقرر شد در تمام شهرهای استان، نظیر قزوین و الوند، قطعه‌ای به نام «قطعه اهداکنندگان عضو» نام‌گذاری شده و تمام هزینه‌های تدفین این بزرگواران به صورت کاملاً رایگان توسط شهرداری‌ها متقبل شود.

وی ابراز کرد: امروز در کشور ۲۷ هزار نفر و در استان قزوین ۲۳۲ نفر در فهرست انتظار پیوند، چشم به راه معجزه‌اند. آمار اهدای عضو در قزوین از ۱۲ مورد در سال ۱۴۰۳، به ۱۹ مورد در سال ۱۴۰۴ رسید که بالاتر از میانگین کشوری است. با این حال سالانه ۸ هزار مرگ مغزی در کشور رخ می‌دهد که تنها ۳ هزار مورد آن قابلیت اهدای عضو دارند و از این میان، فقط هزار خانواده رضایت می‌دهند؛ این یعنی روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهند.

مظفری تشریح کرد: متاسفانه بیشترین آمار مرگ مغزی مربوط به جوانان ۲۰ تا ۴۰ سال و ناشی از حوادث جاده‌ای است و بزرگ‌ترین چالش ما، عدم آگاهی جامعه از تفاوت کما که امید به بهبود دارد با مرگ مغزی (که خریب کامل و غیرقابل‌بازگشت سلول‌های مغز است.

وی یادآور شد: کارت اهدا عضو یک وصیت‌نامه معنوی است و ۹۹ درصد خانواده‌هایی که فرزندشان این کارت را داشته، رضایت به اهدا می‌دهند؛ در حالی که اهدا ۸ عضو اصلی از جمله قلب، ریه، کبد، کلیه‌ها و ۵۳ بافت، می‌تواند نجات‌بخش ده‌ها انسان باشد.

رتبه برتر قزوین در فرهنگ اهدا عضو

این مسئول تصریح کرد: استان قزوین از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ رتبه برتر کشوری را در ارتقای فرهنگ اهدا عضو کسب کرده است و ارزیابی سال ۱۴۰۴ نیز به زودی انجام می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌های مهمی داریم که بزرگ‌ترین مژده ما، رایزنی اولیه با خیرین سلامت برای راه‌اندازی و تجهیز نخستین «واحد پیوند اعضا» در بیمارستان ولایت قزوین است؛ پروژه‌ای که متخصصان آن آماده‌اند و با تامین اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای تجهیزات، از انتقال پرچالش پیکرها به تهران جلوگیری می‌شود، همچنین در هفته سلامت، پویش فرهنگی «ایران دیار نفس» را برای معلمان، کارکنان آموزش و پرورش و دانش‌آموزان فعال خواهیم کرد.

مظفری عنوان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده کتابچه تخصصی «مروری بر اهدای عضو» تهیه و به همت استانداری برای تمامی پرسنل دولت ارسال شده تا آمار صدور کارت امسال ۵۰ درصد افزایش یابد و در نهایت، از اول مردادماه به مدت یک هفته، «پویش همنفس» را با حضور خیرین جهت تامین داروهای خاص بیماران نیازمند پیوند و حمایت مددکاری از خانواده‌های ایثارگر جانبخش کلید خواهیم زد.

وی در پایان ابراز کرد: متاسفانه باوری نادرست در جامعه شایع شده که خانواده‌های اهداکننده در قبال این کار مبالغی دریافت می‌کنند که این موضوع مایه دلشکستگی این عزیزان است، چرا که اقدام آن‌ها کاملاً ایثارگرانه و رایگان است و ما برای مقابله با این شایعه و باور غلط، حتی در مجالس ترحیم این بزرگواران در روستاها و شهرستان‌ها، مانند مناطق آبیک، به همراه نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی پشت تریبون رفته و صراحتاً اعلام کرده‌ایم که این اقدام صرفاً معامله‌ای دلی با خدا بوده و هیچ وجهی رد و بدل نشده است تا این چالش فرهنگی نیز از ذهن جامعه پاک شود.