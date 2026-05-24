یک خلبان رژیم صهیونیستی به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، سرهنگ دوم «یووال اینبار» (Yuval Inbar) در حادثه سقوط یک فروند هواپیما در اراضی اشغالی فلسطین به هلاکت رسید.

این نظامی صهیونیست خلبان جنگی در نیروی هوایی و فرمانده سابق اسکادران در این رژیم بود.

پیشتر اعلام شده بود که یک فروند هواپیمای سبک نزدیک «تل آداشیم» در منطقه «آفولا» واقع در شمال فلسطین اشغالی سقوط کرده است.

خدمات امداد و نجات صهیونیست ها در این خصوص اعلام کرده بود که ۲ نفر در اثر سقوط این هواپیما کشته شدند.

تاکنون دلیل وقوع این حادثه رسانه‌ای نشده است.