تصمیم عجیب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال/ معرفی سه تیم بالای جدول به آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز جلسه طولانی را در خصوص مسائل مختلف برگزار کرد که مهم ترین موضوع به نحوه انتخاب نمایندگان فوتبال ایران در فصل ایتدا رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ارتباط داشت.

در این نشست پیشنهاد حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ مبنی بر معرفی سه تیم بالای جدول به AFC مورد بررسی قرار گرفت که در اقدامی عجیب اکثریت نفرات با آن موافقت کردند و دلیل آن نیز نداشتن زمان از AFC برای معرفی است و احتمال عدم برگزاری ادامه مسابقات نیز پس از جام جهانی ۲۰۲۶ نیز وجود دارد که با تصمیم اولیه سازمان لیگ در تضاد است.

هیئت رئیسه فدراسیون در حالی قصد دارد سه تیم اول لیگ برتر را تا پایان هفته بیست و سوم فصل جاری معرفی کند که استقلال تهران تنها در هفته پایانی در صدر جدول قرار داشت. تراکتور نیز رتبه دوم و سپاهان هم جایگاه سوم را در اختیار دارد.

فدراسیون در حالی تصمیم به معرفی سپاهان دارد که این باشگاه موفق به دریافت مجوز حرفه ای در کمیته بدوی نشد اما به نظر می رسد دفاعیه جدید آنها قرار است کارساز شود تا یکی از عجیب ترین تصمیم ها برای فوتبال باشگاهی گرفته شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که در چند روز گذشته صحبت هایی درباره احتمال برگزاری تورنمنت ۶ جانبه برای تعیین تکلیف این سهمیه ها مطرح شده بود اما حالا فدراسیون تصمیم دیگری گرفت تا پرسپولیس بزرگترین بازنده این کارزار شود.

فدراسیون قصد دارد هر ۶ تیم بالای جدول شامل استقلال، تراکتور، سپاهان، گل گهر، چادرملو و پرسپولیس را به عنوان نمایندگان ایران معرفی کند تا هر یک از این تیم ها مشکل داشت، تیم بعدی راهی این رقابت ها شود.