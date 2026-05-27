حماس: ترور فرماندهان مقاومت، عزم  و اراده ما را بیشتر خواهد کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، طی بیانیه ای رسمی از شهادت محمد عوده، معروف به ابوعمرو، فرمانده ارشد گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی این جنبش در حمله ترویستی رژیم صهیونیستی خبر داد و آن را تلاش مذبوحانه برای شکست اراده ملت فلسطین دانست.

در بیانیه این جنبش آمده است که حماس با افتخار و ایمان و تسلیم و صبر و استقامت، شهادت فرمانده بزرگ گردان‌های عزالدین قسام در ادامه مسیر فداکاری و جهاد و دفاع از سرزمین و مقدسات را به مردم فلسطین، امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان تسلیت می گوید.

به نوشته این بیانیه محمد عوده (ابو عمرو) سه‌شنبه شب در روز مبارک عرفه، همراه با همسر و دو فرزندش در حمله‌ خیانت‌آمیز صهیونیستی که یک ساختمان مسکونی در شهر غزه را هدف قرار گرفت، به شهادت رسید. این حمله تلاشی مذبوحانه و ناامیدانه برای ضربه زدن به مقاومت و اراده مردم ما بود و نقض آشکار همه ارزش‌ها، عرف‌ و قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کرد: ابو عمرو پس از ۳ دهه جهاد، فداکاری و صبر و پایداری به شهادت رسید. او از اولین بنیان‌گذاران فعالیت‌های جهادی و نظامی بود و در همه مراحل آن از جمله در برنامه‌ریزی، آماده سازی و اجرای عملیات طوفان الاقصی در همه سطوح حرفه‌ای، فنی و تخصصی نقش داشت.

حماس خاطر نشان کرد که فرمانده شهید محمد عوده، سال‌ها توسط اشغالگران صهیونیست تحت تعقیب و جستجو قرار داشت تا اینکه نهایتا به قافله فرماندهان شهید پیوست، و میراثی بزرگ و اثری ماندگار و سیره‌ای زیبا از خود به جا گذاشت که به خواست الهی، منبع الهام و الگوی نسل‌های آینده مردم فلسطین خواهد بود.

حماس تاکید کرد: خون فرمانده شهید محمد عوده و خانواده‌اش و همه فرماندهان شهید و فرزندان ملت مقاوم ما که در راه آزادسازی سرزمین و مقدسات به شهادت رسیدند، هدر نخواهد رفت و انگیزه و عاملی خواهد بود که در مردم ما قدرت و عزم برای ادامه راه مبارزه و مقاومت را شعله‌ور می‌کند. تشدید جنایات حاکمیت اشغالگر فاشیست در ترور، محاصره و گرسنگی در نوار غزه، هرگز باعث دستیابی آنها به اهدافشان نخواهد شد و اراده مردم و مقاومت را نخواهد شکست.