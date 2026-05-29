تیم ملی والیبال زنان قهرمان مسابقات آسیا مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا مرکزی امروز (جمعه ۸ خرداد) در شهر کاتماندو پایتخت نپال میان دو تیم ایران و قزاقستان برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان والیبال زنان ایران با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را با شکست مواجه کرده و از عنوان قهرمانی خود دفاع کردند. آنها در گیم دیدار برابر قزاقستان ۲۵ به ۱۹ شکست خوردند اما در سایر گیم ها به ترتیب ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۱ صاحب برتری شدند.

شاگردان لی دو هی که در نخستین دیدار این رقابت ها هم موفق به شکست قزاقستان (۳ بر صفر) شده بودند با پیروزی دوباره برابر این تیم، به عنوان قهرمانی مسابقات آسیا مرکزی دست یافتند.

تیم ملی والیبال زنان در حالی در فینال رقابت های قهرمانی آسیا مرکزی به مصاف قزاقستان رفت که روز پنجشنبه با غلبه بر نپال و کسب چهارمین برد متوالی فینالیست شده بود. قزاق ها هم در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی با شکست دادن هند راهی فینال شدند.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم هند موفق به شکست سه بر یک نپال شد تا به مقام سومی و مدال برنز دست یابد.

تیم ملی زنان که سال گذشته نیز با قهرمانی در این مسابقات نخستین مدال طلا خود بعد از ۶۲ سال فعالیت به دست آورده بود، با تکرار این قهرمانی نخستین مدال طلای والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ به دست آورد.



در دو ماه گذشته والیبال ایران موفق به کسب مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶، نقره و برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی و نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا شده بود و با مدال طلای زنان در نپال، پنجمین مدال و خوشرنگ‌ترین را تیم ملی زنان در سال جاری به دست آورد.