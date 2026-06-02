انتقاد رئیس فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی از آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «الجزیره»، هیئت اعزامی تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی، روز دوشنبه راهی کمپ تمرینی خود در شهر پچوکا مکزیک شد تا آماده نخستین دیدار خود مقابل مکزیک در تاریخ ۱۱ ژوئن شود.

این اعزام در حالی انجام شد که در ترکیب کاروان اعزامی، نام «هلمن مخالاله» دستیار سرمربی دیده نمی‌شود؛ چرا که او هنوز موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده نشده است.

پرواز چارتر این تیم از ژوهانسبورگ، پس از ۲۴ ساعت پرتنش و با تأخیر انجام شد؛ تأخیری که به دلیل مشکلات اداری در روند صدور ویزا توسط فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی رخ داد. طبق گزارش‌ها قرار بود کاروان روز یکشنبه سفر کند، اما به دلیل همین مشکلات، اعزام به تعویق افتاد.

دنی جوردان رئیس فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی، با انتقاد از روند صدور ویزا اظهار داشت: کنسولگری آمریکا در ژوهانسبورگ درخواست ویزا را رد کرد، اما هیچ دلیلی ارائه نداد. وقتی هیچ اطلاعاتی دریافت نمی‌کنید، کار بسیار دشوار می‌شود. ما در تاریکی حرکت می‌کنیم، اما امیدواریم موضوع حل شود.

در همین حال، هوگو بروس، سرمربی آفریقای جنوبی، با اشاره به شرایط اخیر گفت: چند روز گذشته به دلیل مشکلات مختلف کمی پراسترس بود، اما حالا این مسائل پشت سر گذاشته شده و می‌توانیم روی آینده تمرکز کنیم. این ۱۰ روز خیلی سریع می‌گذرد و باید برای بازی اول مقابل مکزیک آماده شویم.