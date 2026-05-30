حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ راهی آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال مصر در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، امروز شنبه از فرودگاه بین‌المللی قاهره عازم ایالات متحده آمریکا شد؛ سفری که با هدف برپایی اردوی نهایی و ورود به فاز پایانی آماده‌سازی «فراعنه» برای حضور در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان انجام شده است.

بر اساس اعلام رسانه «youm۷» مصر، این کاروان با پرواز اختصاصی راهی آمریکا شده و شامل ۲۶ بازیکن مطابق با فهرست نهایی اعلام‌شده از سوی کادر فنی و همچنین اعضای کادر فنی، مدیریتی و پزشکی تیم ملی مصر است. حضور کامل ارکان تیم در این سفر، نشان‌دهنده تمرکز کامل فدراسیون فوتبال مصر بر آماده‌سازی مطلوب برای جام جهانی پیش‌رو عنوان شده است.

در همین راستا، بازیکنان تیم ملی مصر پس از برگزاری دیدار دوستانه مقابل تیم ملی روسیه که در ورزشگاه قاهره برگزار شد و با پیروزی یک بر صفر شاگردان حسام حسن همراه بود، روز گذشته را به استراحت پرداختند و سپس بار دیگر در اردوی تیمی حاضر شدند تا مقدمات سفر به آمریکا فراهم شود.

از سوی دیگر، ابراهیم حسن، مدیر تیم ملی فوتبال مصر، در اظهاراتی تأکید کرد که هیچ‌گونه دلیل غیر فنی برای عدم حضور بازیکنان در فهرست نهایی وجود ندارد و تمامی تصمیمات بر اساس ارزیابی‌های فنی کادر مربیگری اتخاذ شده است. وی همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی تیم ملی، از ادامه روند جوان‌گرایی و استفاده از بازیکنان مستعد در صورت تداوم همکاری کادر فنی پس از جام جهانی خبر داد.

مدیر تیم ملی مصر همچنین با اشاره به وضعیت برخی بازیکنان، از جمله اسلام عیسی که به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی از همراهی تیم بازمانده است، ابراز تأسف کرد و افزود این بازیکن از مهره‌های تأثیرگذار تیم در دیدارهای دوستانه اخیر بوده است.

در ادامه این تحولات، تیم ملی مصر پیش از این با کسب پیروزی مقابل روسیه موفق به کسب عنوان قهرمانی «کأس العاصمه الجدیده» شد؛ دیداری که با حضور وزیر ورزش و جوانان مصر و رئیس فدراسیون فوتبال این کشور در رختکن تیم و قدردانی از عملکرد بازیکنان و کادر فنی همراه بود.

مسئولان ورزش مصر نیز در این دیدار با تأکید بر حمایت کامل از تیم ملی، ابراز امیدواری کردند که این تیم بتواند نمایشی شایسته در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ ارائه دهد و رضایت هواداران فوتبال در این کشور را جلب کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم ملی مصر در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم‌های بلژیک، نیوزیلند و ایران خواهد رفت.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل