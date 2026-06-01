زارعی: پرسپولیس هیچ شانسی برای حضور در آسیا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارعی اظهار داشت: فرآیند بررسی مدارک و شرایط باشگاه‌ها از شهریورماه سال گذشته آغاز شد و در طول این مدت تمامی شاخص‌ها و آیتم‌های مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال مورد ارزیابی قرار گرفت و با باشگاه ها در میان گذاشته شد و پیگیر آنها بودیم.

وی افزود: در پایان این بررسی‌ها، سه باشگاه استقلال، گل‌گهر و آلومینیوم اراک موفق شدند تمامی معیارها و الزامات لازم را رعایت کنند و مجوز حرفه‌ای خود را بدون هیچ‌گونه جریمه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دریافت کنند.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ادامه داد: باشگاه‌های تراکتور، پرسپولیس و چادرملو نیز موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای شدند اما به دلیل برخی نواقص و موارد موجود، مشمول جریمه‌های نقدی می شوند.

وی در خصوص باشگاه‌های دارای مجوز ملی گفت: باشگاه‌های فولاد، سپاهان، شمس‌آذر، پیکان، استقلال خوزستان و ذوب‌آهن موفق به دریافت مجوز ملی شدند. در این میان باشگاه‌های فولاد و ذوب‌آهن چند برابر سرمایه اولیه خود دارای زیان انباشته هستند و اگر این موضوع را حل می کردند مجوز AFC هم دریافت می کردند.

زارعی همچنین درباره باشگاه‌هایی که موفق به دریافت هیچ‌گونه مجوزی نشده‌اند، اظهار داشت: باشگاه‌های خیبر، فجر سپاسی، مس رفسنجان و ملوان هیچ نوع مجوزی دریافت نکرده‌اند و این باشگاه‌ها مشمول جرایم مالی و همچنین کسر امتیاز برای فصل آینده لیگ برتر خواهند شد.

وی در ادامه به وضعیت سپاهان اشاره کرد و گفت: سپاهان موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای AFC نشد. ما از شهریورماه سال گذشته شرایط تمامی باشگاه‌ها را به صورت مستمر رصد می‌کردیم و از همان ابتدا مشخص بود که شرایط این باشگاه در برخی بخش‌ها مطلوب نیست.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال افزود: صورت‌های مالی پایان دوره باشگاه سپاهان تازه در ابتدای سال ۱۴۰۵ به دست ما رسید، در حالی که ۲۵ اردیبهشت‌ماه آخرین فرصت بارگذاری مدارک در سامانه مربوطه بود. با وجود پیگیری‌های متعدد، باشگاه سپاهان در زمان مقرر موفق به تکمیل و بارگذاری مدارک نشد.

وی ادامه داد: در این مدت چندین جلسه با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه سپاهان برگزار کردیم اما گزارش حسابرسی این باشگاه به دست ما نرسید و همین موضوع مشکلاتی را در روند صدور مجوز حرفه‌ای ایجاد کرد.

زارعی تصریح کرد: در دو مرحله با کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه کردیم تا به باشگاه سپاهان فرصت داده شود ظرف دو روز مدارک خود را بارگذاری کند اما AFC اعلام کرد که رفتار این نهاد با تمامی باشگاه‌ها یکسان است و امکان اعطای فرصت ویژه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته موضوع شرایط خاص ناشی از خسارات وارد شده به شرکت فولاد مبارکه سپاهان در جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان مطرح شد اما در نهایت نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داد که این باشگاه نتوانست امسال مجوز حرفه‌ای AFC را دریافت کند.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: در کنفدراسیون فوتبال آسیا یک هیئت بدوی وجود دارد که در سال‌های گذشته همواره آرای صادر شده از سوی ایران را تأیید کرده است. با این حال این امکان نیز وجود دارد که AFC رأی صادره از ایران را نپذیرد، هرچند تصور نمی‌کنم چنین اتفاقی رخ دهد.

وی افزود: ما باید مکانیزم‌های داخلی خود را بیش از گذشته تقویت کنیم تا در سال‌های آینده باشگاه‌ها با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.

زارعی درباره تعیین نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی اظهار داشت: جام حذفی قطعاً برگزار نخواهد شد و بر همین اساس ملاک ما برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران، رده‌بندی فعلی جدول مسابقات خواهد بود.

وی ادامه داد: در شرایط موجود، تا هفته اول یا دوم تیرماه فرصت داریم اسامی نهایی تیم‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی را اعلام کنیم.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال درباره وضعیت سهمیه‌های آسیایی گفت: با شرایط فعلی جدول، پرسپولیس قطعاً سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی را کسب نخواهد کرد.

زارعی در توضیح این موضوع اظهار داشت: بر اساس میانگین امتیازات، باشگاه گل‌گهر که یک مسابقه بیشتر از پرسپولیس و چادرملو برگزار کرده است، تحت هر شرایطی حدود دو صدم امتیاز نسبت به پرسپولیس برتری دارد و با توجه به معیارهایی که از سوی فدراسیون فوتبال ایران به AFC اعلام شده است، پرسپولیس هیچ شانسی برای کسب سهمیه آسیایی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس تیم سوم فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی از میان دو باشگاه گل‌گهر و چادرملو انتخاب خواهد شد و تکلیف نهایی این موضوع پس از جمع‌بندی‌های رسمی اعلام می‌شود.