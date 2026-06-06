ورود بطری آب به استادیوم های جام جهانی مجاز شد/ فیفا عقب نشینی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) چند روز پیش اعلام کرده بود تماشاگران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اجازه همراه داشتن بطری آب به داخل ورزشگاهها را نخواهند داشت، این نهاد اکنون در تصمیمی جدید از موضع قبلی خود عقبنشینی کرده و این ممنوعیت را لغو کرده است.
رسانه «دیلی میل» انگلیس در این رابطه نوشت: فیفا در تصمیمی ناگهانی و بحثبرانگیز، از موضع قبلی خود عقبنشینی کرده و اعلام کرده است که تماشاگران در جریان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اجازه خواهند داشت یک بطری آب پلاستیکیِ نرم و کارخانهپلمبشده را به داخل ورزشگاهها همراه داشته باشند.
این تصمیم پس از موجی از اعتراضات گسترده به ممنوعیت اولیه اتخاذ شده است؛ ممنوعیتی که طبق آن، ورود هرگونه بطری آب قابلاستفاده مجدد به ورزشگاهها در آمریکا و کانادا ممنوع اعلام شده بود.
با این حال، «هیمو شِرگی» مدیر اجرایی عملیات جام جهانی ۲۰۲۶ در فیفا، ضمن تأیید اصلاح این سیاست اعلام کرد که همچنان بطریهای سخت و قابل استفاده مجدد به دلایل امنیتی اجازه ورود به ورزشگاهها را نخواهند داشت.
این تغییر رویکرد تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که فیفا با بهروزرسانی ناگهانی آییننامه رفتاری ورزشگاهها، ممنوعیت کامل بطریهای قابل استفاده مجدد را اعمال کرده بود؛ اقدامی که با واکنش تند هواداران همراه شد، بهویژه با توجه به شرایط آبوهوایی گرم پیشبینیشده در شهرهای میزبان.
پیشبینی شده است که ۹۳ درصد از دیدارهای این تورنمنت در دمای بالاتر از ۲۸ درجه سانتیگراد برگزار شود؛ موضوعی که نگرانیها درباره سلامت تماشاگران را افزایش داده است.
تصمیم اولیه فیفا با موجی از انتقادات در شبکههای اجتماعی مواجه شد و بسیاری از کاربران آن را «تصمیمی غیرقابل قبول» و حتی «شرمآور» توصیف کردند. برخی نیز نسبت به افزایش احتمالی قیمت آب در داخل ورزشگاهها ابراز نگرانی کردند.
طبق گزارشها، در جریان جام جهانی باشگاهها در سال گذشته در آمریکا، قیمت آب بطریشده بین ۴ تا ۶ دلار تعیین شده بود و پیشبینی میشود در جام جهانی پیشرو نیز قیمتها در همین محدوده یا حتی بالاتر باشد. همچنین گفته میشود برند «دسانی» یکی از تأمینکنندگان احتمالی آب در ورزشگاهها خواهد بود.
گفتنی است این تغییر سیاست در حالی انجام شده که همچنان بحثها درباره نحوه مدیریت شرایط گرمایی و رفاهی تماشاگران در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان ادامه دارد.
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