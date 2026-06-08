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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

رفع موانع سرمایه گذاری اولویت اجرای پروژه‌ های عمرانی درآذربایجان شرقی

رفع موانع سرمایه گذاری اولویت اجرای پروژه‌ های عمرانی درآذربایجان شرقی

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: پیگیری حقوقی و رفع موانع واگذاری زمین برای پروژه‌ های مهم استان از اولویت‌ های اصلی مدیریت آذربایجان شرقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در نشست وبیناری بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، با ابوالفضل درویشوند، معاون امور حقوقی دولت، آخرین وضعیت تخصیص و واگذاری زمین‌ های ملی، دولتی و منابع طبیعی برای اجرای طرح‌ های دولتی، عمومی و سرمایه ‌گذاری استان مورد بررسی قرار گرفت.

سرمست در این نشست با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای طرح ‌های زیرساختی، عمرانی و سرمایه‌ گذاری، اظهار کرد: پیگیری حقوقی پروژه‌ های عمرانی و رفع موانع موجود در مسیر اجرای آنها از اولویت‌ های اصلی مدیریت استان است و باید با هماهنگی دستگاه‌ های ذی‌ربط، روند واگذاری اراضی مورد نیاز با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی و اداری پروژه ‌ها، افزود: تسهیل و پیگیری روند واگذاری اراضی مورد نیاز برای طرح‌ های عمرانی، به‌ ویژه پروژه‌ های مرتبط با نهادهای دولتی، دستگاه قضایی از جمله کانون اصلاح و تربیت استان و همچنین طرح‌ های بخش خصوصی، از برنامه ‌های مهم و اولویت‌دار مدیریت آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر تسریع در واگذاری اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ های عمرانی، گردشگری، رفاهی، بهداشتی و آموزشی با مشارکت و سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار رفع موانع حقوقی و اداری موجود در این زمینه شد.

در این نشست، راهکارهای حقوقی لازم برای تسریع در واگذاری اراضی مورد نیاز بخش‌های دولتی و خصوصی و رفع موانع موجود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 6853883

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