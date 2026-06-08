به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است و شاگردان حُسام حسن که در آمریکا حضور دارند بامداد روز گذشته (یکشنبه ۱۷ خرداد) به مصاف تیم ملی برزیل رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود سلسائو خاتمه یافت.

اعضای تیم ملی فوتبال مصر وارد واشنگتن شدند و حسام حسن در گفتگو با تلویزیون فیفا اظهار داشت: من خوشحالم که در جام جهانی ۱۹۹۰ به‌عنوان بازیکن حضور داشتم و اکنون نیز به‌عنوان سرمربی در این رقابت‌ها هستم. این برای من افتخار بزرگی است که همراه تیم ملی مصر و بازیکنان آن در این تورنمنت حضور دارم.

وی ادامه داد: امیدوارم بازیکنان بتوانند مردم مصر و همچنین همه مردم عرب را خوشحال کنند. صحبت کردن آسان است اما مهم این است که ما به دنبال دلایل موفقیت برویم و بر اساس آن‌ها عمل کنیم.

سرمربی تیم ملی مصر با اشاره به شرایط فنی تیم خاطرنشان کرد: ما روی آماده‌سازی تیم کار می‌کنیم تا در سطح مطلوبی قرار بگیریم. بازیکنان ما در رده‌های سنی مختلف هستند؛ از بازیکنان جوان تا بازیکنان باتجربه و ستاره‌های تیم.

او افزود: هدف ما انجام یک کار بزرگ است. ما حریفان را به‌خوبی بررسی می‌کنیم و در عین حال توانایی‌های خودمان را نیز به‌خوبی می‌شناسیم.

وی با تأکید بر اهمیت تلاش بازیکنان برای شادی مردم مصر گفت: تمام این موارد برای ما بسیار مهم است و مانند همیشه در تمامی تورنمنت‌ها به آن پایبند هستیم.

سرمربی مصر ادامه داد: حتی پیش از دیدار با تیم‌هایی مانند برزیل، اسپانیا و روسیه، تمرکز ما بر هماهنگی و انسجام تیمی بوده است.

وی در پایان اظهار داشت: ما از طریق جلسات فنی، حریفان را تحلیل می‌کنیم و در تمرینات نیز با نظم و کنترل کار می‌کنیم تا انسجام و آرامش در تیم ایجاد شود. هدف ما این است که بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شوند و در فضایی از احترام و دوستی، برای شادی مردم مصر تلاش کنند.

لازم به ذکر است که مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است و این دو تیم در تاریخ ۶ تیر رو در روی هم قرار می گیرند.