صلاح به دنبال طلسم شکنی برای مصر در روز تولد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است خود را برای دیدار با بلژیک آماده می کند.

رسانه «The Athletic» نوشت: کاروان مصر در مجموعه اقامتی «نورثرن کوئست ریزورت اند کازینو» مستقر شده است؛ انتخابی که با هدف ایجاد آرامش و سهولت دسترسی انجام شده، چراکه این محل در نزدیکی فرودگاه اسپوکن قرار دارد و امکان سفر آسان به شهرهای سیاتل و ونکوور را فراهم می‌کند. فدراسیون فوتبال مصر نیز تلاش کرده تا شرایطی مشابه اردوی موفق این تیم در جام ملت‌های آفریقا در مراکش را فراهم کند؛ جایی که مصر تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفت و در نهایت برابر سنگال شکست خورد.

موقعیت جغرافیایی اردو، یک مزیت مهم برای مصر به همراه دارد؛ چراکه این تیم در گروه هفتم کنار بلژیک، نیوزیلند و ایران، کمترین میزان سفر را در بین تیم‌های گروه خود خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند از نظر بدنی به کاهش خستگی و افزایش تمرکز بازیکنان کمک کند.

درون اردو، فضایی از «اعتماد به نفس همراه با احتیاط» حاکم است. مصر با عملکردی قدرتمند در مرحله انتخابی به جام جهانی رسیده و در عین حال ستاره اصلی خود، محمد صلاح، انگیزه‌ای مضاعف برای اثبات دوباره توانایی‌هایش پس از جدایی از لیورپول دارد. با وجود ۳۳ سال سن، صلاح همچنان مهم‌ترین امید هواداران مصری برای رقم زدن یک دستاورد تاریخی در فوتبال ملی است.

با این حال، تاریخ در کنار مصر قرار ندارد. این کشور با وجود ۶ قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا، در تاریخ جام جهانی عملکردی بسیار ضعیف داشته است. غیبت در جام جهانی ۱۹۳۰ به دلیل طوفان دریایی، حذف بدون برد در ۱۹۳۴، و ناکامی در صعود از مرحله گروهی در ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ باعث شده مصر هنوز حتی یک پیروزی در تاریخ جام جهانی به دست نیاورد و هرگز از مرحله گروهی عبور نکند.

در همین مدت، بسیاری از تیم‌های آفریقایی دیگر مانند کامرون، غنا و مراکش توانسته‌اند به افتخارات بزرگ‌تری دست پیدا کنند؛ از جمله صعود تاریخی مراکش به نیمه‌نهایی در جام جهانی ۲۰۲۲.

حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، به خوبی از این واقعیت آگاه است. او پیش از دیدار دوستانه با برزیل تأکید کرده بود که نسل فعلی تیمش جاه‌طلبی بیشتری نسبت به گذشته دارد و هدف، ارائه چهره‌ای متفاوت از فوتبال مصر در سطح جهانی است.

در صورت تحقق این هدف، محمد صلاح محور اصلی پروژه خواهد بود؛ بازیکنی که تنها دو گل تا رسیدن به رکورد تاریخی گل‌های ملی فاصله دارد؛ رکوردی که در اختیار خود حسام حسن با ۶۹ گل قرار دارد.

رابطه میان این دو نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یکی اسطوره نسل قدیمی فوتبال مصر و دیگری ستاره جهانی نسل جدید که هنوز در سطح ملی به قهرمانی نرسیده است.

با وجود همه این شرایط، سؤال اصلی همچنان باقی است: آیا این جام جهانی می‌تواند نقطه پایان طلسم تاریخی مصر باشد؟

پاسخ این سؤال از روز دوشنبه و در دیدار حساس برابر بلژیک در شهر سیاتل آغاز خواهد شد؛ دیداری که حتی هم‌زمان با تولد ۳۴ سالگی محمد صلاح است و شاید یکی از آخرین فرصت‌های بزرگ او برای ثبت یک میراث ماندگار با پیراهن تیم ملی مصر باشد.