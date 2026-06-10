رستمی: حفاظت از منابع طبیعی فقط با مشارکت مردم ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر چهارشنبه در کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیستی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: توسعه تنها ایجاد راه‌ها، فرودگاه‌ها، ساختمان‌ها نیست و مفهومی چندوجهی و پیچیده است.

وی ادامه داد: برای دستیابی به توسعه، قرار دادن مردم در کنار مسوولان و ایجاد مسوولیت‌پذیری اجتماعی در صنایع، شرکت‌ها، نهادها و خانواده‌ها امری ضروری است.

رستمی با اشاره به مطرح شدن بحث توسعه پایدار از سوی سازمان ملل بیان کرد: در این میان، تاکید عمده بر موضوع آب و تغییرات اقلیمی بوده است.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از صنایع شکل گرفته و تبعات زیست‌محیطی مانند آلودگی و ریزگردها، اهمیت مباحث زیست‌محیطی را یادآور شد و افزود: بی‌توجهی به منابع طبیعی، با انتقام طبیعت همراه خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، لزوم در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی در تمامی طرح‌های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید از دستکاری در طبیعت پرهیز کرد، چرا که محیط زیست زنده است و کارگروه‌های ارتقای فرهنگ محیط زیست باید به طور جدی و فراتر از تشریفات عمل کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید به طور جدی پای کار بیایند تا پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند، گفت: بدون همراهی جوامع بومی و محلی، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رستمی در پایان به نقش موثر نیروهای بومی و مردمی در کنترل آتش‌سوزی جنگل گلستان در سال گذشته اشاره کرد و آن را اقدام بزرگی توصیف کرد.