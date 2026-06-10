مقام ارشد کاخ سفید: مذاکرات ایران-آمریکا همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری فاکس نیوز امروز چهارشنبه و پس از تهدید توخالی ترامپ علیه ایران که پس از پاسخ قاطع و تدافعی شب گذشته تهران به متجاوزان آمریکایی رسانه ای شد، اعلام کرد: یک مقام ارشد کاخ سفید به فاکس نیوز دیجیتال تأکید کرد که مذاکرات صلح آمریکا با ایران روز چهارشنبه علیرغم تهدیدهای دونالد ترامپ مبنی بر تشدید حملات به تهران ادامه دارد.
بر اساس اعلام این رسانه، این مقام ارشد کاخ سفید در این خصوص خبر داد: مذاکرات همچنان ادامه دارد. ایالات متحده به حمله به بالگرد آپاچی پاسخ داد و ترامپ به اعمال حداکثر فشار برای دستیابی به توافق ادامه خواهد داد!
این در حالیست که رئیسجمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز، مخالفت ایران با شروط زیاده خواهانه واشنگتن را «تعلل» توصیف و تهدید کرد که در آستانه صدور دستور حملات جدید علیه ایران قرار دارد. رئیسجمهور ایالات متحده در حالی دوباره به ادبیات تهدیدآمیز علیه ایران متوسل شده که مدت زیادی از اظهارات او مبنی بر نزدیک بودن توافق با تهران نمیگذرد. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که هرگونه اقدام نظامی از سوی آمریکا را قاطعانه پاسخ خواهد داد.
رئیسجمهور آمریکا پیش از این نیز در چند نوبت با ادبیات تند ایران را به زدن زیرساختها تهدید کرد، اما خیلی زود از این تهدیدها عقبنشینی کرد؛ مقامات نظامی و سیاسی ایران همچنان که در عمل نیز نشان دادهاند بارها تأکید کردهاند، هیچ گونه تجاوز دشمن را بیپاسخ نخواهد گذاشت و قاطعانه و پشیمانکننده پاسخ خواهند داد.
نظر شما